Nhóm đối tượng tham gia đường dây làm giả giấy khám sức khỏe

Do nhận thức pháp luật kém, Văn và Hiền đã nhận lời tham gia đường dây làm, bán giấy khám sức khỏe giả.

Triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Nguyên Đán Bính Ngọ năm 2026 của CATP Hà Nội, Ban chỉ huy Công an phường Dương Nội đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm bám sát địa bàn, tăng cường công tác quản lý đối tượng, nhất là công tác nắm tình hình các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội trên không gian mạng.

Đối tượng trong vụ án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an phường phát hiện đối tượng Bùi Xuân Văn (SN 2000; trú tại thôn Làng, xã Gia Hưng, Ninh Bình) đang thuê trọ tại khu đô thị Vân Canh, xã Sơn Đồng, Hà Nội có nhiều biểu hiện nghi vấn: sử dụng tài khoản Facebook đăng bài về việc cung cấp giấy khám sức khỏe Bệnh viện Bạch Mai cho người có nhu cầu sử dụng.

Bí mật xác minh, Công an phường Dương Nội làm rõ Bùi Xuân Văn không hoạt động đơn lẻ. Hành vi của ổ nhóm này đã và đang gây ảnh hưởng xấu, khiến cơ quan Công an quyết tâm nhanh chóng ngăn chặn, bắt giữ, xử lý triệt để.

Ngày 16/12/2025, Ban chỉ huy Công an phường Dương Nội đã chỉ đạo lượng lượng phòng chống tội phạm chủ trì, phối hợp cùng Công an xã Sơn Đồng bắt giữ Bùi Xuân Văn tại phòng trọ, thu giữ 1 máy tính xách tay; 1 máy in phun màu; 2 dấu tròn màu đỏ trên dấu có chữ "Bộ Y Tế, Bệnh viện Bạch Mai"; các dấu chức danh bác sỹ tên: "PGS, TS. Đào Xuân Cơ", "TS.BS Phạm Bình Nguyên", "BSCKII. Nguyễn Anh Minh", "BSCKII. Nguyễn Trọng Linh”, “BSCKII. Nguyễn Thị Thanh Vân”, “BSCKII. Nguyễn Thị Thanh Vân”, “BSCKII. Vương Xuân Trung” và 66 phôi giấy khám sức khỏe Bệnh viện Bạch Mai.

Đối tượng trong vụ án.

Đấu tranh khai thác mở rộng, Công an phường Dương Nội đã bắt giữ thêm 2 đối tượng cùng tham gia làm giả tài liệu với Văn, gồm Phạm Đức Dương (SN 2001, quê quán xã Gia Hưng, tỉnh Ninh Bình và Mai Thị Thanh Hiền (SN 2004, trú ở xã Cổ Đô, TP Hà Nội).

Lời khai của các đối tượng thể hiện, khoảng đầu tháng 10/2025, Phạm Đức Dương tìm hiểu thông tin trên mạng xã hội và liên hệ với một người có tài khoản "Nguyễn Tuấn GKSK", là người chuyên làm giấy khám sức khỏe giả ở khu vực Hà Nội để xin làm "cộng tác viên" đi giao giấy khám sức khỏe giả cho Tuấn.

Dương vào các hội nhóm trên mạng xã hội tìm kiếm khách có nhu cầu mua giấy khám sức khỏe rồi liên hệ thỏa thuận giá, sau đó chuyển thông tin của khách (ảnh, số điện thoại, địa chỉ) cho Tuấn để Tuấn làm giả giấy khám sức khỏe và giao cho khách, giá bán từ 150.000 đồng đến 190.000 đồng/1 giấy (Dương được hưởng lợi 30.000 đồng/1 giấy).

Sau một vài lần cộng tác với Tuấn, Dương quyết định tự làm giấy khám sức khỏe giả để bán cho khách, và đã đặt mua của Tuấn 1 con dấu tròn hình chữ "BỆNH VIỆN BẠCH MAI" với giá 1,3 triệu đồng cùng nhiều phôi giấy khám sức khỏe làm giả của Bệnh viện Bạch Mai Trên mỗi phôi giá 100.000 đồng đều có sẵn chữ ký và đóng dấu giả tên bác sỹ, các hình dấu chữ: "ÂM TÍNH", "ĐÃ THU TIỀN", "BÌNH THƯỜNG".

Giữa tháng 10/2025, Dương trao đổi và rủ Bùi Xuân Văn cùng làm. Văn đồng ý và rủ bạn gái là Mai Thị Thanh Hiền tham gia. Để thực hiện việc làm giả giấy tờ, Dương đưa lại cho Văn dấu tròn hình chữ "BỆNH VIỆN BẠCH MAI" và bán cho Văn nhiều phôi giấy khám sức khỏe để Văn và Hiền trực tiếp làm rồi chuyển cho khách. Nếu bán hết phôi, Văn báo để Dương cung cấp thêm.

Sau khi nhận được dấu và phôi, Văn sử dụng tài khoản Facebook của mình là “Bùi Xuân Văn” vào các hội nhóm trên Facebook đăng bài tìm kiếm người có nhu cầu sử dụng để bán cho họ với giá từ 150.000 đồng đến 160.000 đồng/1 giấy. Trong khoảng thời gian từ giữa tháng 10/2025, Văn đã liên hệ và bán cho nhiều khách mua trên địa bàn TP Hà Nội.

Căn cứ kết quả điều tra và các tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an phường Dương Nội đã chuyển hồ sơ, đối tượng đến Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội để điều tra đối với Bùi Xuân Văn, Mai Thị Thanh Hiền, Phạm Đức Dương về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.