Nhân viên đánh tráo nữ trang của chủ tiệm vàng, chiếm đoạt hơn nửa tỷ

Công an phường Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết đang điều tra làm rõ vụ việc chiếm đoạt tài sản xảy ra tại một cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn phường.

Theo điều tra ban đầu, trong quá trình kiểm tra nội bộ, một công ty vàng bạc đá quý trên địa bàn phường Ninh Kiều phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến hàng hóa trưng bày tại cửa hàng.

Đối tượng Thư.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đại diện công ty vàng bạc đến Công an phường Ninh Kiều trình báo. Khẩn trương điều tra, Công an phường Ninh Kiều xác định Đỗ Huỳnh Anh Thư là nhân viên bán hàng của công ty đã lợi dụng sơ hở trong quá trình kiểm đếm, quản lý, trưng bày sản phẩm để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Tang vật vụ án.

Cụ thể, Thư nhiều lần mua các sản phẩm bằng bạc xi mạ có kiểu dáng tương tự rồi tráo đổi với các sản phẩm trang sức bằng vàng thật đang trưng bày tại cửa hàng của công ty.

Sau khi chiếm đoạt, số trang sức bằng vàng thật, Thư mang đi cầm cố tại nhiều cơ sở khác nhau lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân. Tổng giá trị tài sản bị Thư chiếm đoạt trên 545 triệu đồng.