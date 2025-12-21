Nhóm bảo vệ chợ đầu mối Hóc Môn đánh gãy mũi công nhân bốc xếp

Trong lúc cự cãi, nhóm 4 bảo vệ tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, TP.HCM bị công an triệu tập sau khi hành hung một nhân công bốc xếp đến mức nhập viện.

Ngày 21/12, Công an xã Xuân Thới Sơn đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai nhóm bảo vệ liên quan đến vụ hành hung ông N.T. V. (nhân viên khu pha lóc thịt heo) tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, xã Xuân Thới Sơn, (huyện Hóc Môn cũ).

Sau khi bị đánh, công nhân bốc xếp đã phải nhập viện.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3h35 ngày 18/12, ông V. đang chất hàng lên xe cho chủ sạp thì khu vực này xảy ra ùn tắc. Một bảo vệ chợ đến nhắc nhở ông V. dọn đường để giải tỏa giao thông.

Trong lúc nói chuyện, hai bên nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã. Nhân viên bảo vệ này sau đó gọi thêm 3 đồng nghiệp đến, cùng khống chế và kéo ông V. về văn phòng với lý do "chống đối người thi hành nhiệm vụ".

Gia đình nạn nhân cho biết, dù ông V. không quậy phá hay đánh trả nhưng vẫn bị nhóm bảo vệ dùng vũ lực liên tiếp. Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy nhóm 4 người vóc dáng cao lớn vây quanh, lôi kéo người đàn ông nhỏ con (nặng khoảng 46 kg). Hậu quả, ông V. bị gãy xương mũi, rách mí mắt, phải nhập viện cấp cứu ngay sau đó.

Lãnh đạo Công ty quản lý chợ đầu mối Hóc Môn xác nhận vụ việc và cho biết đã đình chỉ công tác 2 bảo vệ trực tiếp tham gia đánh người. "Việc đánh người dân bị thương phải nhập viện là hoàn toàn sai. Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý nghiêm theo quy định", đại diện công ty khẳng định.

Bước đầu, Công an xã Xuân Thới Sơn xác định có 2 người trực tiếp tham gia hành hung ông V. Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, chờ kết quả giám định thương tích để có căn cứ xử lý tiếp theo.