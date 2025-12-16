Tạm giữ nhóm đối tượng dùng vỏ chai bia đánh nhau

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra liên quan đến hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Khoảng 0h30 ngày 13/12/2025, anh N.V.L (SN 1991, trú tại phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng) bị một số đối tượng dùng chai thủy tinh đánh gây thương tích tại vùng đầu, vùng bụng, được đưa điều trị tại bệnh viện Đại học Y Hải Phòng.

Nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Ngô Quyền và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Kết quả xác định, khoảng 23h54 ngày 12/12/2025, do mâu thuẫn, Xìn Láo Sán (SN 1987); Xìn Xuân Diệu (SN 2006) cùng trú tại tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Quang Trung (SN 1998, trú tại phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh) và anh N.V.L sử dụng vỏ chai bia thủy tinh đuổi đánh nhau trên trục đường Ngô Quyền.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ đối với Xìn Láo Sán, Xìn Xuân Diệu, Nguyễn Quang Trung về hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.