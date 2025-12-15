Khởi tố đối tượng đẩy CSGT vào đầu xe tải về tội giết người

Ngày 15/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Từ Thịnh (SN 1977, trú tại xã Phượng Dực, TP Hà Nội) về tội "Giết người".

Như thông tin đã đưa, khoảng 13h35 ngày 11/12, tại Tỉnh lộ 429 thuộc địa phận thôn Bóng, xã Phượng Dực, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 8, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phát hiện Thịnh điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Đối tượng Đặng Từ Thịnh.

Quá trình đưa xe vào chốt làm việc, đối tượng xin cán bộ tổ công tác bỏ qua lỗi vi phạm nhưng cán bộ không đồng ý. Lúc này, trên đường có một ôtô tải đi đến, đối tượng bất ngờ ôm một cán bộ trong tổ công tác, đẩy ngã vào đầu xe tải.

Cán bộ trong tổ công tác đã kịp thời tránh được ôtô lao vào và truy đuổi, bắt giữ đối tượng và bàn giao cho Công an xã Phượng Dực. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của bản thân.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Từ Thịnh về tội giết người.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thành phố củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.