Truy tố Lê Sỹ Tùng trong vụ án bắn 3 người ở Đồng Nai

VKSND tỉnh Đồng Nai đã ra cáo trạng truy tố bị can Lê Sỹ Tùng về các tội "giết người", "cướp tài sản", "tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng" và "hủy hoại tài sản".

VKSND cũng truy tố bị can Lưu Minh Tiến (ngụ tỉnh Tây Ninh) về tội "chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng"; Nguyễn Văn Việt (ngụ tỉnh Đồng Nai) về tội "tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng" và Phạm Quang Huy (ngụ tỉnh Thái Nguyên) về tội "mua bán trái phép vũ khí quân dụng".

Theo cáo trạng, Lê Sỹ Tùng là người không có nghề nghiệp ổn định, đam mê súng để đi săn bắn. Khoảng giữa tháng 5, Lê Sỹ Tùng lên trang mạng xã hội đăng bài cần tìm mua súng. Qua giới thiệu, Tùng mua được khẩu súng Ruger, bắn đạn nổ, loại đạn thể thao của Lưu Minh Tiến với giá 42 triệu đồng. Sau đó, Tùng mua thêm 750 viên đạn với giá 10 triệu đồng.

Đối tượng Lê Sỹ Tùng khi bị bắt.

Khoảng giữa tháng 6, do thấy cuộc sống nhàm chán, khó khăn và đang có sẵn khẩu súng, Tùng đã nảy sinh ý định đi tìm nhà người dân nào giàu có, ở biệt lập nơi hẻo lánh với mục đích giết người cướp tài sản.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các công cụ, phương tiện, Tùng đi khảo sát tìm nơi gây án. Đầu tháng 8/2025, Tùng phát hiện cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh tại xã Đak Nhau có nhà ở khang trang, trong nhà có nhiều tài sản và ở một mình nơi hẻo lánh. Tùng đã nhiều lần đến khảo sát, nắm rõ số người sinh sống, quy luật sinh hoạt của gia đình; đặc điểm địa bàn, xác định hướng tấn công gây án và tẩu thoát.

Tùng lên các trang mạng xã hội để mua các công cụ để gây án, gồm: máy cắt sắt, cây đèn pin đội đầu và đèn pin cột vào súng, mắt kính bảo hộ, khăn trùm đầu, đôi găng tay bảo hộ, quả pháo khói; nam châm và dụng cụ tháo ráp súng, bộ tóc giả, lưỡi câu cá, cuộn dây dù...

Khoảng giữa tháng 7, Tùng lái xe máy đi rẫy ngang qua cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh tại xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai. Thấy nhà giàu, ở khu vực thưa nhà dân và ít người qua lại, nên Tùng đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản tại đây.

Qua tìm hiểu, Tùng thấy trong nhà này có khoảng 3 người lớn, 2 trẻ em, nên nghĩ đủ khả năng gây án. Những ngày sau đó, Tùng đi ngang qua nhà ông Thiên 3 lần để khảo sát, tìm hiểu và biết giờ giấc sinh hoạt của gia đình ông Thiên.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trực tiếp chỉ đạo lực lượng bắt đối tượng Lê Sỹ Tùng.

Chiều 1/10, Tùng đi xe máy đến Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai) để gửi rồi đón ôtô khách lên Đà Lạt, mục đích để đánh lạc hướng điều tra.

Khi đến đèo Bảo Lộc, thì Tùng xuống xe đi ăn uống. Khoảng 21h cùng ngày, Tùng đón ôtô khách quay về ngã tư Dầu Giây (tỉnh Đồng Nai), xuống xe thay quần áo, đeo bao bay, đội tóc giả để thay đổi nhận dạng rồi đón xe khách đến cầu vượt Amata thuộc phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai thì xuống xe. Tùng đi xe ôm đến cầu vượt Suối Tiên (TP.HCM) rồi tiếp tục đi xe buýt để đến Bến xe Miền Đông, sau đó đón tiếp xe về xã Bom Bo (tỉnh Đồng Nai).

Trưa 2/10, Tùng thuê xe ôm đến gần đến nhà ông Thiên rồi đi bộ vào vườn điều, vứt tóc giả, thay đổi quần áo, bịt kín mặt, đội mũ bảo hộ, đeo găng tay, đeo ba lô đựng dụng cụ trên lưng rồi đi ngược lên vườn điều gần đó để lắp, thử súng và trang bị đồ dùng cá nhân trên người.

Ngồi chờ đến 18h cùng ngày, Tùng đi đến trụ điện, chọn cầu dao điện rồi tắt thử 1 cầu dao. Khi thấy nhà ông Thiên tắt điện, thì Tùng bật lên lại ngay. Tùng thấy chủ nhà dọn cơm tối, có ông Thiên và cháu ngoại đang ăn trước hiên nhà, nên chọn điểm bắn cách khoảng 35 m.

Tùng cầm súng bắn liên tiếp vào ông Thiên và đứa trẻ rồi tắt cầu dao điện khiến phòng phía trên tắt điện. Thấy camera ở cổng còn điện, Tùng bắn vỡ rồi đi đến phòng ngủ lấy công cụ để phá két sắt.

Khi cắt, Tùng nghe có tiếng bà Hạnh (vợ ông Thiên) kêu la nên đi ra. Thấy bà Hạnh bỏ chạy, Tùng đuổi theo ra đến ngoài hiên rồi dùng súng bắn khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Tùng quay lại chỗ két sắt thấy ông Thiên đang ú ớ nên bắn thêm một phát rồi tiếp tục vào cắt két sắt lấy 52 triệu đồng và dọn dụng cụ cất vào ba lô.

Để tránh bị phát hiện, trên đường lẩn trốn, Tùng đi qua vườn cây rồi vứt đồ đạc, thay quần áo, đi nhờ nhiều xe, đón xe ôm đến nhà người quen ở phường Phước Long gửi ba lô chứa dụng cụ rồi về nhà.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận, đối tượng gây án trong thời điểm nhạy cảm, lãnh đạo Bộ Công an mà trực tiếp Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, đã đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra.

Trong 56 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin vụ án, lúc 13h30 ngày 5/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ Lê Sỹ Tùng và thu giữ toàn bộ tang vật, tài sản liên quan vụ án.