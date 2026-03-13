Xét xử vắng mặt em trai bà Hứa Thị Phấn

Do bà Hứa Thị Phấn đã chết nên không xem xét xử lý hình sự. Hứa Xường (em trai bà Hứa Thị Phấn) đã bỏ trốn, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã.

TAND TP.HCM vừa ban hành quyết định đưa vụ sai phạm liên quan chị, em bà Hứa Thị Phấn ra xét xử sơ thẩm. Theo quyết định, HĐXX do hai thẩm phán TAND TP.HCM là bà Phạm Uyên Thy (chủ tọa) và bà Nguyễn Huỳnh Mai Tâm Quyên. Đại diện Viện KSND TP.HCM giữ công tố tại phiên tòa bà Nguyễn Thị Liên (Kiểm sát viên).

Bà Hứa Thị Phấn trong một lần tham dự phiên tòa trước đây. Ảnh: Tân Châu.

HĐXX cũng triệu tập 70 cá nhân, tổ chức tham gia phiên tòa với tư cách là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 1/4 đến ngày 9/4.

Cũng tại quyết định đưa vụ án ra xét xử, HĐXX cho biết, các bị cáo Trần Hoàng Trinh (cựu Giám đốc Công ty Phú Mỹ) và 4 cựu thành viên HĐQT là Hứa Thị Bích Hạnh, Ngô Nguyễn Đoan Trang, Lâm Kim Dũng, Hứa Xường (em ruột bà Hứa Thị Phấn) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 4 bị cáo là cựu cán bộ ngân hàng bị truy tố cùng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng”.

Trong vụ án này, bà Hứa Thị Phấn (Chủ tịch HĐQT Công ty Phú Mỹ) là người chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty Phú Mỹ, chỉ đạo lập hồ sơ vay vốn của ngân hàng, hưởng lợi toàn bộ số tiền chiếm đoạt của ngân hàng, phải chịu trách nhiệm với vai trò chính trong vụ án.

Ngày 13/02/2023, bà Hứa Thị Phấn đã chết nên không xem xét xử lý hình sự.

Đối với bị cáo Hứa Xường đã bỏ trốn, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã số C14816/QĐTN-CSKT ngày 7/10/2025.

Tòa án cũng cho hay, vụ án hiện có 6 bị cáo đang bị bắt tạm giam, 2 bị cáo khác đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo cáo trạng, từ ngày 28/9/2007 đến 17/1/2008, các bị cáo là cán bộ một ngân hàng tại TP.HCM đã phê duyệt cho Công ty Phú Mỹ vay gần 249 tỷ đồng trái quy định. Khoản vay nhằm đầu tư dự án khu dân cư cao tầng Garden City với tổng mức đầu tư 5.340 tỷ đồng trên diện tích hơn 279.000 m2 tại khu 13D, xã Phong Phú, TP.HCM.

Dự án do 3 doanh nghiệp liên doanh triển khai, gồm Công ty Phú Mỹ, Công ty Asia Ltd (ALL, Malaysia) và Công ty MS Investment Limited (MSI, Malaysia). Liên doanh thành lập Công ty Phú Mỹ Á Châu với vốn điều lệ 1.072 tỷ đồng , trong đó Công ty Phú Mỹ góp 30% bằng giá trị đất và tiền mặt; ALL góp 55% ( 589,6 tỷ đồng ); MSI góp 15% ( 160,8 tỷ đồng ). Theo hợp đồng liên doanh, Công ty Phú Mỹ sử dụng 240.000 m2 đất tại khu 13D để góp vốn. Hai công ty của Malaysia đã nhiều lần chuyển tổng cộng 35,74 triệu USD theo chỉ định của bà Hứa Thị Phấn để thực hiện phần vốn góp.

Ngày 2/11/2009, UBND TP.HCM mới ban hành Quyết định số 4973 giao 240.000 m2 đất tại khu 13D cho Công ty Phú Mỹ để góp vốn làm dự án. Trước thời điểm này, Công ty Phú Mỹ đã dùng phần đất nêu trên làm tài sản bảo đảm để vay 249 tỷ đồng tại ngân hàng, dẫn đến việc thế chấp không hợp pháp.

Ngày 30/7/2021, Ban Quản lý Khu Nam trả lời Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, xác định diện tích 240.000 m2 tại khu 13D thuộc nghĩa vụ góp vốn của Công ty Phú Mỹ vào liên doanh, nên ngân hàng không còn quyền thu hồi nợ từ tài sản bảo đảm này. Phần diện tích hơn 39.000 m2 còn lại, Công ty Phú Mỹ chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên cũng không đủ điều kiện thế chấp.

Đến ngày 15/8/2024, khoản vay của Công ty Phú Mỹ được xếp vào nợ xấu nhóm 5, gây thiệt hại hơn 89,4 tỷ đồng cho ngân hàng, gồm hơn 79,4 tỷ đồng nợ gốc và hơn 9,9 tỷ đồng tiền lãi. Công ty Phú Mỹ sau đó bổ sung tài sản bảo đảm trị giá hơn 16 tỷ đồng , số tiền chiếm đoạt còn lại hơn 73,3 tỷ đồng .