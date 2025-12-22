Phó giám đốc Trung tâm hành chính công bị khởi tố

Trong thời gian là Phó chủ tịch UBND thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang (cũ), La Thị Thanh đã cho cá nhân khai thác cát trái phép dẫn đến thất thoát tài nguyên, thiệt hại kinh tế.

Năm 2024, La Thị Thanh với cương vị là Phó chủ tịch UBND thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang (cũ) đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý, chưa tham mưu, triển khai các biện pháp quyết liệt để kiểm tra, xử lý triệt để các hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực tài nguyên, không thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của cơ quan quản lý khoáng sản tại địa phương theo phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và quy chế quản lý khoáng sản của UBND tỉnh Hà Giang cũ.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định với La Thị Thanh.

Từ sai phạm này đã dẫn đến việc Lê Văn Toàn (SN 1987) là người địa phương khai thác khoáng sản (cát) trái phép tại khu vực lòng sông Chảy trong thời gian dài, tổng khối lượng cát đã khai thác trái phép trên 13.000 m3, trị giá trên 2,7 tỷ đồng , gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước về kinh tế và tài nguyên.

Hiện La Thị Thanh là Phó giám đốc Trung tâm hành chính công xã Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang.

Căn cứ vào hành vi của đối tượng, ngày 12/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và thực hiện Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với La Thị Thanh để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 3, Điều 360, Bộ luật Hình sự năm 2025.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.