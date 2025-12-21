Hàng trăm cảnh sát vây bắt nhóm buôn ma túy xuyên biên giới

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Trảng Bom triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy quy mô lớn từ Campuchia về Việt Nam.

Qua công tác quản lý địa bàn, từ tháng 6/2025, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn mua bán ma túy số lượng đặc biệt lớn. Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Phạm Ngọc Lâm (SN 1995, ngụ ấp 12B, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai - trước là huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Dù tuổi đời còn trẻ, Lâm tỏ ra đặc biệt ranh mãnh, liên tục thay đổi phương thức hoạt động nhằm đối phó với cơ quan công an, gây không ít khó khăn cho quá trình phá án.

Đối tượng Lâm làm việc với công an, cùng tang vật (ảnh: CA)

Ngày 12/12, xác định Lâm vừa nhận một lượng "hàng" lớn từ biên giới về để phân phối cho các đầu mối tại Đồng Nai, Công an tỉnh đã thành lập 4 tổ công tác với hàng trăm cán bộ chiến sĩ đồng loạt ra quân.

Kết quả, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Phạm Ngọc Lâm (đối tượng cầm đầu), thu giữ 6kg ma túy, 1.000 viên thuốc lắc, 1 khẩu súng Rulo, 1 xe ô tô cùng nhiều tang vật liên quan; Lê Thị Ngọc Hạnh (SN 1982, ngụ xã Trảng Bom), thu giữ 2 gói ma túy; Huỳnh Tùng Dương (SN 1994, ngụ xã Hưng Thịnh, tỉnh Đồng Nai) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an làm việc với đối tượng Lê Thị Ngọc Hạnh (ảnh: CA)

Tại cơ quan điều tra, bước đầu công an xác định từ khi hoạt động đến nay, Lâm đã mua bán trót lọt khoảng 50kg ma túy các loại (ma túy đá, thuốc lắc, khay). Tổng số tiền giao dịch lên đến hàng chục tỷ đồng, trong đó Lâm thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng .

Hiện, vụ án đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.