Phát hiện cặp nam nữ mang theo hồng phiến và 'đá' trong ôtô

Bị phát hiện cất giấu số lượng lớn hồng phiến và ma túy "đá", lực lượng 141 còn thu giữ tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong ôtô của cặp nam nữ.

Khoảng 23h20, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, Tổ công tác Y15/141-CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại tuyến đường Lý Thánh Tông hướng đi Bát Tràng phát hiện một xe ô tô mang BKS: 60K-468.16 có biểu hiện nghi vấn, nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, người điều khiển phương tiện khai là Nguyễn Đức Anh (SN 1997, trú tại số 15 ngách 370/28 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, Hà Nội) đi cùng Đỗ Trang (SN 1996, trú tại số 334 Phố Huế, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Cặp nam nữ bị tổ công tác 141 bắt giữ cùng số lượng lớn ma túy.

Tiến hành kiểm tra túi đeo chéo màu đen dạng da do Nguyễn Đức Anh đang đeo trên người, tổ công tác phát hiện 1 túi nylon màu xanh chứa 170 viên nén màu đỏ, 2 viên nén màu xanh và 1 túi nylon chứa tinh thể màu trắng. Đối tượng khai nhận số tang vật trên là ma túy dạng hồng phiến và ma túy đá.

Tiếp tục kiểm tra đối với Đỗ Trang, tổ công tác phát hiện 1 túi nylon màu trắng bên trong chứa các hạt tinh thể màu trắng; 1 tờ tiền mệnh giá 5.000 đồng, bên trong có chứa chất bột màu trắng.

Kiểm tra ôtô, lực lượng 141 tiếp tục phát hiện thêm 1 túi nylon màu trắng chứa các hạt tinh thể màu trắng, được cất giấu trong cốp hộc để đồ phía trước ghế phụ. Ngoài ra, tổ công tác còn phát hiện 1 tập tài liệu có nội dung liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, niêm phong toàn bộ tang vật, đồng thời đưa các đối tượng cùng phương tiện về Công an xã Gia Lâm để bàn giao, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.