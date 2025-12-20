Động cơ của loạt doanh nghiệp chi tiền hối lộ ở Cục An toàn thực phẩm

Tại Bản cáo trạng truy tố, VKSND Tối cao chỉ rõ một số tổ chức, cá nhân vì mục tiêu lợi nhuận đã chủ động đưa hối lộ để rút ngắn thời gian thẩm định, hợp thức hóa hồ sơ không đủ điều kiện.

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và các doanh nghiệp, cá nhân liên quan, ngoài 2 cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga, 32 cựu chuyên viên, nhân viên của đơn vị này cùng bị truy tố về tội "Nhận hối lộ". Ngoài ra, 21 cá nhân là chủ doanh nghiệp và "cò" thủ tục hành chính cũng sẽ bị đưa ra xét xử về tội "Đưa hối lộ".

Theo tài liệu tố tụng, quá trình thực hiện thủ tục đăng ký công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe và xin cấp nội dung quảng cáo, nhiều doanh nghiệp gặp vướng mắc do quy định tại Nghị định số 15 còn chung chung, thiếu hướng dẫn chi tiết.

Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong (ngoài cùng, bên trái) và một số bị can trong vụ án.

Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ tại Cục An toàn thực phẩm thường xuyên quá hạn hoặc bị yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung nhiều lần, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe chịu áp lực về tiến độ đưa sản phẩm ra thị trường.

Một số tổ chức, cá nhân vì mục tiêu lợi nhuận đã chủ động đưa hối lộ để rút ngắn thời gian thẩm định, hợp thức hóa hồ sơ không đủ điều kiện. Một số đối tượng môi giới lợi dụng sự thiếu minh bạch trong quy trình xử lý hồ sơ để tiếp cận doanh nghiệp, móc nối với cán bộ nhằm thực hiện hành vi đưa và nhận hối lộ.

Trong vụ án này, Cơ quan tố tụng đã làm rõ một số tổ chức, cá nhân làm dịch vụ đăng ký bản công bố sản phâm và xác nhận nội dung quảng cáo có hành vi thỏa thuận, thống nhất đưa tiền cho các chuyên viên, lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm để nhờ hỗ trợ, tạo điều kiện hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy tiếp nhận và Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mà không bị yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung tài liệu nhiều lần.

Trong số bị truy tố tội "Đưa hối lộ" phải kể đến các bị can Phạm Đức Thuận (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược phẩm Novaco), Nguyễn Quang Hưng (Tổng giám đốc) và Vũ Văn Toạ (Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Novaco - chi thánh TP.HCM).

Bị can Nguyễn Hùng Long, cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm.

Quá trình điều tra cho thấy, Công ty CP Dược phẩm Novaco có ngành nghề chính là kinh doanh thực phẩm chức năng, dược phẩm, mỹ phẩm và làm dịch vụ công bố sản phẩm cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Do có mối quan hệ từ trước với Đinh Quang Minh (Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế), khi Công ty CP Dược phẩm Novaco làm dịch vụ công bố sản phẩm, Thuận đã liên lạc với Minh nhờ tạo điều kiện trong việc thẩm xét hồ sơ và đề nghị cho nhân viên công ty trực tiếp liên hệ để được hướng dẫn các thủ tục hoàn thiện hồ sơ.

Năm 2019-2021, bị can Hưng và bị can Tọa đã chỉ đạo bộ phận kế toán chuyển hơn 3,8 tỷ đồng cho Đinh Quang Minh.

Một chủ doanh nghiệp khác, bị can Phạm Thị Loan (Giám đốc Công ty CP Dược phẩm quốc tế Canada Việt Nam) với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe cũng bị đề nghị truy tố tội "Đưa hối lộ".

Kết quả điều tra chứng minh, năm 2018-2022, khi Công ty CP Dược phẩm quốc tế Canada Việt Nam làm các thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm đối với thực thẩm bảo vệ sức khỏe do doanh nghiệp này sản xuất, gia công, bị can Loan đã chuyển hơn 1,4 tỷ đồng cho chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm để được hướng dẫn, tạo điều kiện trong quá trình thẩm xét 171 bộ hồ sơ công bố thực phẩm bảo vệ sức khỏe do công ty sản xuất, gia công.

Trong vụ án này, người đưa hối lộ nhiều nhất là bị can Trần Thị Quỳnh Trang (dược sĩ) và là người làm dịch vụ đăng ký công bố sản phẩm, xác nhận nội dung quảng cáo. Bị can Trang đã chuyển khoản và trực tiếp đưa tiền mặt với tổng số tiền hơn 33 tỷ đồng cho 21 chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm.

Ngoài ra, các bị can Nguyễn Việt Anh (Giám đốc Công ty TNHH Balactan Việt Nam) bị xác định đã đưa hối lộ hơn 3,9 tỷ đồng cho 4 chuyên viên; Lại Thị Thu Anh (Giám đốc Công ty TNHH Great Health Việt Nam) đã chuyển khoản 4,7 tỷ đồng cho 7 chuyên viên. Tiếp đến là Trần Quang Hải (Giám đốc Công ty CP Dịch vụ thực phẩm quốc tế Fosi) đã chuyển cho 4 chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm hơn 5,4 tỷ đồng …

Những cá nhân đưa tiền cho cán bộ, chuyên viên Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) kể trên đều bị truy tố về tội "Đưa hối lộ".