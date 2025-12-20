Ném chai vào đầu khiến người đàn ông tử vong, 4 nghi phạm bị tạm giữ

Đang ngồi trước cửa nhà, người đàn ông 49 tuổi bị nhóm 4 nam thanh thiếu niên đi môtô ngang qua cầm vỏ chai bia ném trúng đầu gây chấn thương và dẫn đến tử vong.

Ngày 19/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm: Nguyễn Thiện Thành Đức (15 tuổi), Phan Minh Quân (16 tuổi), Phạm Anh Tuyển (20 tuổi) cùng trú xã Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) và Lê Minh Trọng (19 tuổi) quê ở tỉnh Vĩnh Long (trú tại xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai), để điều tra làm rõ về hành vi "Giết người".

Theo cơ quan điều tra, khoảng 1h15 ngày 18/12, ông Nguyễn Văn Lộc (49 tuổi), đang ngồi trước cửa nhà tại địa chỉ ấp Phú Thọ, xã Thống Nhất, thì bất ngờ có một nhóm 4 nam thanh thiếu niên điều khiển 2 môtô đi ngang qua cầm vỏ chai bia ném trúng đầu.

Các đối tượng Đức, Quân, Tuyển, Trọng bị tạm giữ hình sự

Thấy bố bị thương, anh Nguyễn Văn Tiến (con trai ông Lộc) đang ở trong nhà chạy ra dùng khăn lau máu, băng quấn vết thương và đưa ông Lộc đi cấp cứu, nhưng ông Lộc từ chối đi, rồi sau đó cả 2 bố con đi ngủ.

Đến khoảng 5h, anh Tiến thấy ông Lộc có biểu hiện co giật, nên gọi người thân đưa ông Lộc đi cấp cứu. Đến khoảng 5h20 cùng ngày, ông Lộc tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Thống Nhất nhanh chóng tiến hành điều tra, truy xét tội phạm. Đến 11h30 cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định và bắt giữ được 4 nghi can trong vụ chết người là những đối tượng nêu trên. Bước đầu cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, do có mâu thuẫn từ trước, Nguyễn Thiện Thành Đức, Lê Minh Trọng, Phạm Anh Tuyển, Lê Minh Quân đi tìm đánh một thanh niên tên Nam.

Biết Nam thường đến nhà ông Nguyễn Văn Lộc chơi với Tiến là con trai ông Lộc, nên rạng sáng ngày 18/12 cả nhóm này đi qua nhà ông Lộc và dùng vỏ chai bia ném trúng đầu ông Lộc, gây chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra làm rõ.