Cao điểm trấn áp tội phạm, người dân Hà Nội tự nguyện giao nộp vũ khí

Trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều người dân ở Hà Nội đã tự nguyện giao nộp súng, vũ khí, công cụ hỗ trợ cho lực lượng Công an.

Đây là nghĩa cử đáng trân trọng, góp phần quan trọng giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Tự nguyện giao nộp súng, vũ khí - nghĩa cử đáng biểu dương

Công an phường Lĩnh Nam cho biết, anh T.V.Đ (sinh năm 1962, trú tại Tổ 2) và anh T.M.H (sinh năm 1986, trú tại số 8 đường Khuyến Lương) đã tự nguyện đến trụ sở Công an phường giao nộp 2 khẩu súng, 1 công cụ hỗ trợ và 9 vũ khí thô sơ.

Đây là những hành động tích cực, thể hiện ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng; đồng thời góp phần trực tiếp phòng ngừa tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, lan tỏa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn.

Anh T.M.H trực tiếp mang vũ khí đến công an phường Lĩnh Nam để giao nộp.

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, cùng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các lễ hội đầu năm (từ ngày 15/12/2025 đến 16/3/2026), Công an phường Lĩnh Nam đã chủ động tham mưu UBND phường triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm.

Trong đó, Kế hoạch số 196 ngày 17/12/2025 về cao điểm tuyên truyền, vận động thu hồi và phòng ngừa vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo được triển khai sâu rộng tới các ban, ngành, đoàn thể và tổ dân phố, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân.

Nhiều vũ khí được người dân giao nộp cho Công an các xã, phường của Hà Nội.

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, Công an phường tăng cường tiếp xúc, đối thoại, giải thích quy định pháp luật, giúp người dân nhận thức rõ nguy cơ mất an toàn khi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, từ đó tự giác giao nộp.

Những kết quả đạt được đã góp phần cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất” của Công an phường Lĩnh Nam; đồng thời thể hiện sự tin tưởng, đồng thuận của Nhân dân đối với lực lượng Công an cơ sở luôn tận tụy, trách nhiệm vì bình yên cuộc sống.

Quyết liệt triển khai cao điểm phòng ngừa vi phạm về vũ khí, pháo

Cùng thời điểm, Công an xã An Khánh cũng triển khai kế hoạch cao điểm tuyên truyền, vận động thu hồi, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trung tá Sái Văn Thành, Phó Trưởng Công an xã An Khánh cho biết, đơn vị đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, kịp thời xử lý hiệu quả các vụ việc phức tạp, không để phát sinh “điểm nóng”.

Trung tá Thành tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.

“Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an xã yêu cầu các tổ công tác nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, chủ động phân tích, dự báo nguy cơ tiềm ẩn; kiên quyết đấu tranh với các hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, nhất là qua không gian mạng và dịch vụ bưu chính”, Trung tá Thành nói.

Thông qua đợt cao điểm, Công an xã An Khánh đặt mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân; xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.