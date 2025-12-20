Xử phạt hơn 400 triệu đồng cơ sở sơ chế cà phê tại Sơn La

Công an tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định xử phạt hành chính đối với ông Lò Văn Thanh với số tiền 418,5 triệu, đồng thời yêu cầu đình chỉ hoạt động sơ chế cà phê của cơ sở tại bản Mạt, xã Chiềng Mung, tỉnh Sơn La.

Ngày 12/11/2025, tổ công tác của Phòng Cảnh sát ĐTTP về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Sơn La phối hợp với UBND xã Chiềng Mung, Công an xã Chiềng Mung làm nhiệm vụ đã phát hiện cơ sở sơ chế cà phê của Lò Văn Thanh có hành vi xả nước thải từ hoạt động sơ chế cà phê ra môi trường.

Tổ công tác đã phối hợp cùng Trung tâm nước và quan trắc môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tiến hành đo đạc lưu lượng nước thải, lấy mẫu nước thải để giám định, đồng thời lập biên bản và yêu cầu ông Lò Văn Thanh dừng ngày hoạt động xả nước thải ra môi trường.

Các cơ quan chức năng tiến hành giám định số nước thải cơ sở ông Lò Văn Thanh xả ra môi trường.

Căn cứ kết quả phân tích của Trung tâm nước và quan trắc môi trường phân tích mẫu nước thải do hộ gia đình ông Lò Văn Thanh xả ra môi trường, xác định giá trị pH nằm ngoài ngưỡng quy chuẩn.

Công an tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lò Văn Thanh với số tiền xử phạt 418,5 triệu đồng; Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động sơ chế cà phê của cơ sở nêu trên trong thời gian 4 tháng 15 ngày, kể từ ngày ké quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc chi trả kinh phí quan trắc với số tiền hơn 3 triệu đồng.