Tìm bị hại trong vụ chiếm đoạt tài sản chuyển tiền vào ngân hàng

Công an TP.HCM đang điều tra vụ chiếm đoạt tài sản qua mạng, đồng thời kêu gọi những người từng chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng liên hệ cung cấp thông tin.

Ngày 14/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đang thụ lý điều tra vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra ngày 22/9/2017 tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) - Chi nhánh Sở Giao dịch 2, địa chỉ số 259 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM.

Theo cơ quan điều tra, quá trình xác minh cho thấy một người đã sử dụng tài khoản ngân hàng số 723010219002 mang tên Bùi Văn Đông, mở tại Ngân hàng MB – Chi nhánh Đồng Nai, để nhận tiền từ nhiều cá nhân và tổ chức. Sau khi tiền được chuyển vào tài khoản, người này tiếp tục thực hiện các giao dịch nhằm chiếm đoạt tài sản của các bị hại thông qua môi trường mạng và các phương tiện điện tử.

Qua rà soát ban đầu, cơ quan chức năng nhận định có nhiều người đã thực hiện giao dịch chuyển tiền vào tài khoản trên nhưng sau đó bị chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều trường hợp chưa liên hệ làm việc với cơ quan điều tra, gây khó khăn cho quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ việc làm rõ hành vi phạm tội.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các cá nhân, tổ chức liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị những người từng chuyển tiền vào tài khoản mang tên Bùi Văn Đông nêu trên và bị chiếm đoạt tài sản sớm liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan như chứng từ giao dịch, nội dung trao đổi, thời điểm chuyển tiền và các thông tin có liên quan khác.

Những người có thông tin hoặc là bị hại trong vụ việc có thể trực tiếp liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tại địa chỉ số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP.HCM để làm việc và cung cấp thông tin phục vụ điều tra. Ngoài ra, người liên quan cũng có thể liên hệ với điều tra viên Hoàng Việt Tiến qua số điện thoại 0904.356.978 để được hướng dẫn cụ thể.

Cơ quan điều tra đề nghị các cá nhân, tổ chức liên quan liên hệ trước ngày 20/3/2026 để được tiếp nhận thông tin, giải quyết theo quy định của pháp luật. Trường hợp chậm trễ hoặc không cung cấp thông tin kịp thời có thể ảnh hưởng đến quá trình xác minh, xử lý vụ án cũng như việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bị hại.