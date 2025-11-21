Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tìm người bị hại vụ lừa đảo vận chuyển hàng trên mạng ở Ninh Bình

  • Thứ sáu, 21/11/2025 15:34 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố, tạm giam Nguyễn Văn Cường - đối tượng sử dụng mạng xã hội để đăng tin giả nhận vận chuyển hàng, yêu cầu tài xế chuyển tiền trước rồi chiếm đoạt. Từ năm 2022-2025, Cường lừa nhiều lái xe trên toàn quốc, buộc cơ quan chức năng phải phát thông báo tìm người bị hại.

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trong giai đoạn 2022–2025 theo Quyết định khởi tố số 05/QĐ-ANĐT-ĐI ngày 5/9/2025.

Tim nguoi bi hai anh 1

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022, Nguyễn Văn Cường (SN 1995, trú thôn Quỳnh Sơn, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) sử dụng các tài khoản Facebook “Nam Cường”, Zalo “Logictics Huy Cường” để tham gia nhiều hội nhóm vận tải trên mạng xã hội. Cường đăng các bài viết giả mạo nhu cầu ghép hàng, vận chuyển hàng hóa nhằm thu hút tài xế liên hệ.

Khi có người gọi đến, Cường dùng Google Maps lấy ngẫu nhiên một vị trí làm “điểm giao – nhận hàng” rồi yêu cầu tài xế chuyển trước tiền phí vận chuyển, bốc dỡ hàng vào tài khoản Vietcombank số 0411000997642 đứng tên mình. Sau khi nhận được tiền, Cường chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân. Bằng thủ đoạn này, đối tượng đã lừa nhiều lái xe, chủ xe trên toàn quốc trong suốt 3 năm.

Ngày 5/9/2025, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Văn Cường về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Do hoạt động lừa đảo được thực hiện qua mạng xã hội, bị hại phân tán tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước, đến nay vẫn còn nhiều người chưa biết vụ án đã được khởi tố nên chưa làm việc với cơ quan điều tra.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị các bị hại sớm liên hệ để đảm bảo quyền lợi và phục vụ công tác điều tra. Hạn cuối tiếp nhận bị hại: ngày 05/1/2026. Sau thời điểm trên, cơ quan điều tra sẽ xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Mọi thông tin liên hệ trực tiếp: Đại úy Đỗ Ngọc Duy - Điều tra viên. Số điện thoại: 0932.223.447.

Tìm người bị hại Ninh Bình Zalo Thôn Quỳnh Sơn Tây Hoa Lư ANĐT Nguyễn Văn Cường Đỗ Ngọc Duy

