Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Triệt phá đường dây ma túy 'thủ hàng nóng', khởi tố 13 bị can

  • Thứ năm, 20/11/2025 12:17 (GMT+7)
  • 12:17 20/11/2025

Ngày 20/11, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh do Lê Thái Hà cầm đầu, khởi tố 13 bị can, thu giữ 1 khẩu súng cùng 15 viên đạn.

Theo tài liệu điều tra, đối tượng cầm đầu đường dây là Lê Thái Hà (SN 1994, trú tại tổ 2, khu Vàng Danh 4, phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh). Hà từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích, bị TAND Uông Bí tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Năm 2019, sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, Hà không có việc làm ổn định nhưng lại có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế như xây nhà, mua ôtô mới. Hà thường xuyên quan hệ với các đối tượng có tiền án, tiền sự về ma túy tại các địa bàn Hạ Long, Cẩm Phả, Móng Cái.

Duong day ma tuy, Thu hang nong anh 1

Lê Thái Hà cùng tang vật bị thu giữ.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy Hà có dấu hiệu tổ chức đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác lập chuyên án mang bí số 368D để đấu tranh triệt phá.

Do từng có tiền án, Hà sử dụng nhiều thủ đoạn đối phó: thường xuyên thay đổi chỗ ở, thay đổi phương tiện đi lại, di chuyển linh hoạt giữa các địa bàn. Đáng chú ý, đối tượng này luôn mang theo "hàng nóng" để sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị vây bắt.

Khoảng 13h ngày 13/11, tại khu vực phố Giếng Đồn, thuộc tổ 7, khu Trần Hưng Đạo 1, phường Hồng Gai, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt quả tang Lê Thái Hà đang tàng trữ 2 túi ma túy, 1 khẩu súng quân dụng và 15 viên đạn (trong đó 6 viên đã được lắp trong hộp tiếp đạn).

Tiếp tục khám xét nơi ở và 2 ôtô của Hà tại một nhà trọ ở khu Trung Lương, phường Bình Khê, lực lượng công an thu giữ thêm 3 túi ma túy tổng hợp, 9 hộp pháo nổ có tổng trọng lượng 13,5 kg cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Mở rộng điều tra chuyên án 368D, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ, khởi tố 13 bị can trong đường dây về các tội danh: mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ trái phép hàng cấm (pháo nổ). Tổng tang vật thu giữ trong chuyên án gồm 200 gram ma túy tổng hợp các loại, 1 khẩu súng, 15 viên đạn, 13,5 kg pháo nổ, 3 ôtô, 39 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều vật chứng khác phục vụ cho hoạt động phạm tội.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án, làm rõ vai trò từng bị can và truy xét các đối tượng có liên quan.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Cuộc chiến cam go" ghi nhận những câu chuyện khi Trung tá Phạm Cánh Quân chuyển công tác sang Công an quận Hoàn Kiếm để điều tra các vụ án về ma túy. Trong cuốn sách hơn 300 trang, tác giả khái quát các chất gây nghiện lâu đời cho đến những loại ma túy tổng hợp thế hệ mới và phần sau là chi tiết các vụ án ma túy.

https://tienphong.vn/quang-ninh-triet-pha-duong-day-ma-tuy-lien-tinh-thu-hang-nong-khoi-to-13-bi-can-post1797823.tpo

Hoàng Dương/Tiền Phong

Đường dây ma túy Thủ hàng nóng Quảng Ninh Đường dây ma túy Thủ hàng nóng

    Đọc tiếp

    'Boc dau' xe tren duong bi tich thu phuong tien hinh anh

    'Bốc đầu' xe trên đường bị tịch thu phương tiện

    09:18 20/11/2025 09:18 20/11/2025

    0

    Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 5 Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp cùng Công an xã Phù Đổng lập biên bản xử phạt đối với nam thanh niên "bốc đầu" xe máy trên đường Đặng Công Chất.

    Cuu lanh dao Chi cuc Thu y vung VI tiep tay cho doanh nghiep buon lau hinh anh

    Cựu lãnh đạo Chi cục Thú y vùng VI tiếp tay cho doanh nghiệp buôn lậu

    10:50 20/11/2025 10:50 20/11/2025

    0

    Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ban hành KLĐT đề nghị truy tố các bị can nguyên là lãnh đạo Chi cục Thú y vùng VI gồm: Bạch Đức Lữu (cựu Chi cục trưởng), Lý Hoài Vũ (Phó chi cục trưởng), Trần Trung Nhân (Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch động vật cảng - bưu điện) cùng về tội "Nhận hối lộ".

    Bat 9 doi tuong to chuc cho nguoi khac tron di nuoc ngoai hinh anh

    Bắt 9 đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

    08:18 20/11/2025 08:18 20/11/2025

    0

    Nhằm thu lợi bất chính, các đối tượng ở Hà Tĩnh, Nghệ An tuyển người, sau đó thông qua môi giới tại TP Hà Nội, Quảng Ninh, liên hệ với các đối tượng đang sinh sống và làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc) để đưa người Việt Nam sang lao động "chui".

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý