'Bốc đầu' xe trên đường bị tịch thu phương tiện

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 5 Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp cùng Công an xã Phù Đổng lập biên bản xử phạt đối với nam thanh niên "bốc đầu" xe máy trên đường Đặng Công Chất.

Trước đó, ngày 17/11, người dân đã nhắn tin phản ánh đến số điện thoại đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an, kèm hình ảnh hai thanh niên đi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm, "bốc đầu" gây mất an toàn giao thông trên đường Đặng Công Chất.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cục trưởng Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội nhanh chóng xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm vụ việc.

Hình ảnh cắt từ clip.

Phòng CSGT Hà Nội đã phối hợp cùng Công an xã Phù Đổng khẩn trương vào cuộc xác minh, xác định được phương tiện và danh tính người điều khiển xe máy trong clip là Đ.N.T (SN 2008) và người ngồi sau là N.Đ.M (SN 2006), cùng trú tại TP Hà Nội.

Đội CSGT đường bộ số 5 đã mời những người liên quan, đưa phương tiện đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, T khai nhận chiều 16/11, đã điều khiển môtô BKS 29AE-278.23 (T đứng tên sở hữu), chở theo M, cả hai không đội mũ bảo hiểm và thực hiện hành vi điều khiển xe đi bằng một bánh trên đường Đặng Công Chất.

Căn cứ tài liệu xác minh, Đội CSGT đường bộ số 5 đã lập biên bản vi phạm hành chính T với các vi phạm như: điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe 2 bánh, không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm, người từ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển môtô dung tích từ 50 cm3 trở lên, không có đăng ký xe, không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển.

2 thanh niên làm việc với lực lượng chức năng.

Do thời điểm vi phạm T chưa đủ 18 tuổi, tổng mức phạt tiền cho các hành vi vi phạm là 2.5 triệu đồng. Còn M bị xử phạt 500.000 đồng do không đội mũ bảo hiểm. Đối với hành vi điều khiển xe chạy bằng 1 bánh (bốc đầu), cơ quan Công an sẽ tiến hành tịch thu phương tiện theo quy định của pháp luật.

Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội khuyến cáo hành vi điều khiển xe máy bốc đầu, không đội mũ bảo hiểm là vi phạm nghiêm trọng quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông trên địa bàn.