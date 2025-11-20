Dàn cảnh cướp điện thoại để xóa hình ảnh nhạy cảm của người tình

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 10 thanh niên có hành vi "Cướp tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, N.L.H.D (SN 2006, ngụ tại xã Hòa An, TP Cần Thơ) và anh T.D.T từng có quan hệ tình cảm và sống chung với nhau như vợ chồng. Trong thời gian này, anh T dùng điện thoại lưu trữ các hình ảnh có nội dung riêng tư giữa hai người.

Sau khi chia tay, D có bạn trai mới là Đ.H.K (SN 2007, ngụ xã Tân Hòa, TP Cần Thơ). Do sợ T phát tán nội dung riêng tư, nhạy cảm, D kể lại sự việc cho K nghe và yêu cầu K tìm cách xóa các dữ liệu này trong điện thoại của T. K nhận lời và lên kế hoạch thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với Đ.H.K.

Lúc 21h ngày 25/12/2024, K tụ tập một nhóm bạn bè tại một quán cà phê trên đường Trần Hoàng Na, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ (nay là phường Tân An, TP Cần Thơ).

Tại đây, K thông báo cho cả nhóm biết về việc T đang lưu trữ thông tin riêng tư của người tình và rủ rê các đối tượng tham gia đánh T nhằm mục đích lấy điện thoại xóa thông tin. Qua bàn bạc, cả nhóm thống nhất kế hoạch hành động, phân công cụ thể từng thành viên.

Lúc 2h ngày 26/12/2024, D cung cấp thời gian tan làm của bị hại cho K biết. Đến 2h30, phát hiện anh T điều khiển xe máy rời khỏi nơi làm việc, nhóm của K lập tức bám theo, hướng đường Nguyễn Văn Cừ đến xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, nay là phường An Bình, TP Cần Thơ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với D.G.A.

Lúc này, có 2 đối tượng trong nhóm xin rút lui không tham gia do quen biết bị hại, số còn lại tiếp tục truy đuổi. Khi đến khu vực cầu Vàm Xáng, nhận thấy đường vắng, D.G.A chở P.H.H vượt lên ép xe anh T, dùng nón bảo hiểm đánh mạnh 2 cái vào đầu.

Bị tấn công bất ngờ, anh T ngã xe, bị H dùng tay đánh vào mặt. Lợi dụng T bị ngã, K phát hiện điện thoại iPhone 14 Pro Max của anh T rơi ra khỏi xe, nên nhanh chóng nhặt bỏ vào túi quần. Để tránh bị nạn nhân nhận diện, K dùng tay bóp vào mặt anh T, sau đó ra hiệu cho đồng bọn tẩu thoát.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với N.L.H.D

Sau khi gây án, cả nhóm quay về nhà của D.G.A tại xã Nhơn Ái, TP Cần Thơ để gặp D. Tại đây, K giao chiếc điện thoại chiếm đoạt được (gắn sim chính chủ của nạn nhân). Tuy nhiên, cả D và K đều không mở được mật khẩu điện thoại. Do sợ bị cơ quan chức năng phát hiện nếu giữ tang vật tại nhà D.G.A, nên K và D mang chiếc điện thoại về nhà cất giấu.

Kết quả điều tra xác định, toàn bộ nhóm đối tượng đều nhận thức rõ mục đích của việc hành hung T của K để lấy điện thoại. Tại cơ quan điều tra, K thừa nhận vai trò là người khởi xướng, rủ rê các đối tượng chặn đánh bị hại để lấy điện thoại, do tức thời không mở được mật khẩu, nên K tiếp tục giữ lại để tìm cách mở và xóa thông tin sau.

Các đối tượng còn lại thừa nhận trong quán trình bàn bạc có phân công vai trò canh đường, truy đuổi, chặn đánh, giúp sức cho K thực hiện hành vi phạm tội…

Nhóm đối tượng tham gia vụ việc.

Đáng chú ý, tại thời điểm xảy ra vụ việc, hầu hết đối tượng đều trong độ tuổi 16-18. Cụ thể có 6 đối tượng từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi, còn lại 4 đối tượng trên 18 tuổi. Vụ việc hiện được cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.