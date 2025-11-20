Chiến dịch Con Rồng Mê Kông 7 thu giữ 11,8 tấn ma túy

Hội nghị Tổng kết Chiến dịch Con Rồng Mê Kông 7 (OMD 7) diễn ra vào ngày 18-19/11/2025 tại Khánh Hòa, với sự tham gia của gần 60 đại biểu đến từ cơ quan Hải quan các nước thành viên và các tổ chức thực thi pháp luật quốc tế.

Sự kiện do Hải quan Việt Nam phối hợp với Văn phòng Liên Hợp Quốc về phòng chống ma túy và tội phạm (UNODC) và Văn phòng Liên lạc tình báo khu vực châu Á - Thái Bình Dương (RILO AP-WCO) tổ chức.

Chiến dịch Con rồng Mê Kông (OMD) là chuỗi chiến dịch hành động chung giữa các cơ quan Hải quan và các cơ quan thực thi pháp luật khác của khu vực châu Á - Thái Bình Dương về chống buôn bán bất hợp pháp ma tuý, động vật, thực vật hoang dã và các sản phẩm từ động, thực vật hoang dã thuộc danh mục CITES.

Chiến dịch do Hải quan Việt Nam và Hải quan Trung Quốc đồng sáng kiến và được triển khai từ năm 2018. Giai đoạn 7 của Chiến dịch tại Việt Nam được chính thức kích hoạt và triển khai từ ngày 15/4/2025 đến ngày 15/9/2025, với sự tham gia của 24 cơ quan Hải quan, lực lượng thực thi pháp luật và tổ chức quốc tế, nhận được sự đồng thuận và hỗ trợ của Ban Điều phối Chiến dịch.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đặng Văn Đức, Phó Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu, cho biết Hải quan Việt Nam đánh giá cao và ghi nhận sự hỗ trợ tích cực của các đối tác trong chia sẻ thông tin, phối hợp kỹ thuật và thúc đẩy hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia.

Từ năm 2022, khi Chiến dịch Con Rồng Mê Kông được đưa vào Tuyên bố chung của Tổng Bí thư Việt Nam - Trung Quốc, chiến dịch đã nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Trên cơ sở đó, Hải quan Việt Nam đã tham mưu Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ nhằm mở rộng quy mô triển khai và tăng cường phối hợp liên ngành.

Trong 3 giai đoạn gần đây (OMD 5, 6 và 7), Hải quan Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường thuộc Bộ Công an; đồng thời mở rộng triển khai tới toàn bộ các Chi cục Hải quan địa phương.

Trong khuôn khổ OMD 7, trên cơ sở chia sẻ thông tin từ các đối tác như Trung Quốc, Australia, Hồng Kông và Nhật Bản…, Hải quan Việt Nam đã triển khai, phát hiện nhiều vụ ma túy lớn. Chỉ trong 10 tháng đầu năm 2025, Hải quan Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, bắt giữ 165 vụ, bắt giữ 213 đối tượng, thu giữ 2,3 tấn ma túy các loại.

Bên cạnh kết quả của Hải quan Việt Nam, Chiến dịch Con Rồng Mê Kông 7 ghi nhận kết quả sơ bộ đầy ấn tượng với 1.155 vụ việc bị phát hiện và xử lý từ các nước thành viên. Trong đó: Ma túy: 1.027 vụ, thu giữ 11,8 tấn cùng 1.745.000 viên ma túy tổng hợp. Tiền chất: 20 vụ, thu giữ 353 kg và 3.800 viên tiền chất. Động, thực vật hoang dã: 108 vụ, thu giữ 4.951,9 kg và 12.800 mẫu vật.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày với sự tham gia của gần 60 đại biểu đến từ cơ quan Hải quan các nước thành viên và các tổ chức thực thi pháp luật quốc tế.

Đại diện Văn phòng Liên Hợp Quốc về phòng chống ma túy và tội phạm (UNODC) gửi lời cảm ơn tất cả các cơ quan, tổ chức vì sự chuyên nghiệp, cam kết và hợp tác trong suốt OMD 7. Chiến dịch Con Rồng Mê Kông không chỉ là một chiến dịch, mà còn là một nền tảng cho sự tin tưởng, chia sẻ thông tin tinh báo và hành động tập thể.

Đồng thời, UNODC kỳ vọng vào những cuộc thảo luận hiệu quả trong thời gian tới và mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các nước thành viên trên hành trình hướng tới một thế giới không còn tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. UNODC tái khẳng định cam kết hỗ trợ Chiến dịch Con Rồng Mê Kông, sẵn sàng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ vận hành, các công cụ dựa trên trao đổi thông tin, cũng như các cơ chế phối hợp khu vực nhằm tăng cường năng lực và nâng cao hiệu quả hợp tác xuyên biên giới.

Đại diện Hải quan Trung Quốc, ông Dương Hi (Yang Xi), Cục trưởng Cục Chống buôn lậu, Hải quan Hạ Môn gửi lời cảm ơn đến Hải quan Việt Nam, Trung tâm Liên lạc Tình báo khu vực châu Á - Thái Bình Dương (RILO A/P) của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) và Văn phòng Liên Hợp Quốc về phòng chống Ma túy và Tội phạm (UNODC) vì đã tổ chức cuộc họp này một cách chu đáo, đồng thời xin cảm ơn sự hỗ trợ mạnh mẽ của các thành viên Hải quan khu vực châu Á - Thái Bình Dương đối với công tác hợp tác thực thi pháp luật chống buôn lậu của Hải quan Trung Quốc cũng như Chiến dịch Con Rồng Mê Kông giai đoạn 7.

Trong nhiều năm qua, với những nỗ lực chung, Chiến dịch Con Rồng Mê Kông đã trở thành thương hiệu hàng đầu xứng đáng trong lĩnh vực hợp tác thực thi pháp luật hải quan tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đây không chỉ là cầu nối cho sự hợp tác chặt chẽ giữa Hải quan các nước, mà còn là vũ khí lợi hại để cùng nhau đối phó với những thách thức an ninh khu vực và trấn áp tội phạm buôn lậu xuyên biên giới.

Đặc biệt, Chiến dịch giai đoạn 7 đã đạt được những thành tựu mới đáng kể trong các lĩnh vực như trao đổi thông tin tình báo, điều tra bắt giữ vụ án và xây dựng năng lực, đóng góp xuất sắc vào việc duy trì an ninh và thịnh vượng trong khu vực.

Đại diện Hải quan Việt Nam, ông Đặng Đặng Văn Đức, khẳng định cam kết của Chính phủ Việt Nam trong hợp tác chặt chẽ với Hải quan các nước và tổ chức quốc tế nhằm phòng, chống buôn lậu ma túy, vận chuyển trái phép động vật hoang dã và các loại tội phạm xuyên quốc gia khác. Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp vào mục tiêu chung xây dựng biên giới an toàn, khu vực ổn định và phát triển bền vững.

Đại diện Hải quan Việt Nam gửi lời cảm ơn tới các đại biểu, đối tác quốc tế và thành viên chiến dịch đã đồng hành trong suốt quá trình triển khai OMD 7, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng tinh thần đoàn kết, hợp tác sẽ tiếp tục được phát huy trong những giai đoạn tiếp theo, góp phần xây dựng biên giới an toàn, khu vực ổn định và phát triển bền vững.