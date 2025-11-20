Cựu lãnh đạo Chi cục Thú y vùng VI tiếp tay cho doanh nghiệp buôn lậu

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ban hành KLĐT đề nghị truy tố các bị can nguyên là lãnh đạo Chi cục Thú y vùng VI gồm: Bạch Đức Lữu (cựu Chi cục trưởng), Lý Hoài Vũ (Phó chi cục trưởng), Trần Trung Nhân (Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch động vật cảng - bưu điện) cùng về tội "Nhận hối lộ".

Ngoài ra, 20 bị can khác bị đề nghị truy tố về các tội "Buôn lậu", "Đưa hối lộ", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo hồ sơ, hiện nước ta chưa cho phép nhập khẩu sản phẩm động vật loài nhai lại (bò, cừu...) có nguồn gốc xuất xứ từ các quốc gia châu Âu từng có hoặc có nguy cơ dịch bệnh bò điên để đảm bảo an toàn dịch bệnh (trừ Hungary và Nga vì 2 quốc gia này đã có thỏa thuận với Việt Nam).

Do đó, các lô hàng sản phẩm động vật có xuất xứ từ các quốc gia châu Âu khi nhập khẩu về Việt Nam đều được cơ quan thú y quản lý, kiểm tra ADN để đảm bảo không có nguồn gốc từ loài nhai lại.

Trụ sở Chi cục Thú y vùng VI, ở đường Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM

Tuy nhiên, sản phẩm động vật dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc từ châu Âu giá thành thấp hơn so với mặt bằng chung trên toàn thế giới. Vì lợi nhuận lớn, nên nhiều doanh nghiệp đã bất chấp quy định, sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để có thể nhập khẩu được loại hàng này từ các quốc gia châu Âu.

Kết quả điều tra thể hiện Trần Nguyên Bình cùng vợ là Đỗ Thùy Nhung thành lập 6 doanh nghiệp để hoạt động nhập khẩu sản phẩm động vật sử dụng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi (gọi tắt là nhóm Công ty Hoàng Sa, trụ sở tại TP.HCM).

Bình, Nhung đã chỉ đạo các nhân viên thực hiện hành vi làm giả giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu, khai báo gian dối nguồn gốc xuất xứ, khai báo gian dối loại hàng hóa để nhập khẩu trái phép 2 lô hàng là bột huyết động vật nhai lại có nguồn gốc từ nước Pháp. Đây là mặt hàng không đủ điều kiện nhập khẩu vào Việt Nam.

Ngày 25/8/2023, sau khi hoàn tất thủ tục nhập khẩu, Công ty Hoàng Sa vận chuyển 10 container thuộc hai lô hàng trị giá trên 6,5 tỷ đồng nêu trên đưa về kho hàng ở tỉnh Đồng Nai bảo quản, thì bị Công an TP.HCM kiểm tra, phát hiện.

Bị can Bạch Đức Lữu, cựu Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng VI.

Cơ quan điều tra còn xác định ngoài 2 lô hàng trên, từ năm 2020, Bình và vợ đã chỉ đạo nhân viên thực hiện việc làm giả giấy chứng nhận kiểm dịch, khai báo gian dối nguồn gốc xuất xứ của lô hàng, khai báo gian dối loại mặt hàng để nhập trái phép tổng cộng 750 lô hàng với tổng khối lượng gần 116.500 tấn, trị giá hơn 1.764 tỷ đồng .

Ngoài ra, nhóm Công ty Hoàng Sa mở tờ khai hải quan, làm thủ tục nhập khẩu trái phép đối với 10 lô hàng, trị giá 30 tỷ đồng , được lưu giữ ở cảng Cát Lái và cảng SP-ITC, cơ quan điều tra đã tiến hành tạm giữ và xử lý đối với các lô hàng này.

Thời điểm khởi tố bị can, hai vợ chồng Trần Nguyên Bình và Đỗ Thùy Nhung đã xuất cảnh, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã, đồng thời đề nghị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra thông báo truy nã quốc tế đối với 2 bị can này.

Trước đó, trong quá trình nhập lậu các lô hàng, vợ chồng Trần Nguyên Bình đã liên hệ với Trần Trung Nhân (Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch động vật Cảng - Bưu điện thuộc Chi cục Thú y vùng VI) đặt vấn đề "chung chi" 1-3 triệu đồng/lô hàng.

Năm 2018-2023, mỗi lần (từ một đến hai tháng) vợ chồng Bình đưa cho Nhân khoảng 50-150 triệu đồng, tổng cộng khoảng 2,9 tỷ đồng . Sau khi nhận tiền, Nhân đã chia lại cho Bạch Đức Lữu (Chi cục trưởng) khoảng 40%, chia cho Lý Hoài Vũ (Phó Chi cục trưởng) khoảng 30%, còn lại Nhân chia cho các kiểm dịch viên trong trạm kiểm dịch số tiền 5-7 triệu đồng/người/tháng, sử dụng để cho các khoản ăn uống, tiếp khách và giữ lại một phần cho mình.

Bị can Lý Hoài Vũ, cựu Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng VI.

Ngoài ra, Nhân thừa nhận đã nhận tiền của các doanh nghiệp khác với tổng số tiền từ năm 2018-2023 là khoảng 3 tỷ đồng .

Cũng theo điều tra, Phó Trạm trưởng Nguyễn Minh Thành cũng đưa cho Nhân khoản tiền 30-100 triệu đồng định kỳ 2-3 tháng/lần. Số tiền này do Thành nhận từ một số doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm động vật đông lạnh rồi đưa về để Nhân gom lại và phân chia cho các cán bộ khác của trạm và chi cục. Tính từ năm 2018, Thành đưa về cho Nhân khoảng 1 tỷ đồng . Số tiền trên Nhân xác định các doanh nghiệp gửi cảm ơn trạm vì trạm đã tạo điều kiện giải quyết nhanh đối với các lô hàng.

Tổng số tiền nhận được, Nhân đã chia lại cho ông Lữu khoảng 1,2 tỷ đồng ; đưa ông Vũ khoảng 800 triệu đồng; đưa cho mỗi kiểm dịch viên trong trạm kiểm dịch 5-7 triệu đồng/tháng, tổng cộng khoảng 2,5 tỷ đồng .

Ngoài ra, số tiền được sử dụng để trả tiền chi phí tiếp khách, tặng quà, ăn uống... cho trạm kiểm dịch, chi cục thú y và chi phí cho lãnh đạo chi cục đi công tác, tổng cộng khoảng 1 tỷ đồng ; còn lại khoảng 1 tỷ đồng Nhân giữ lại sử dụng cá nhân.

Quá trình điều tra, Công an TP.HCM phát hiện thêm nhiều doanh nghiệp tại nhiều tỉnh thành nhập khẩu trái phép các lô hàng sản phẩm động vật gồm: Công ty TNHH Đại lý hàng hóa Việt Nam (trụ sở tại TP Hải Phòng) do Dương Đức Thọ (đã chết) và Đoàn Thị Huyền (SN 1988, ngụ Hải Phòng) thành lập, điều hành đã nhập khẩu trái phép 102 lô hàng, trị giá 250 tỷ đồng ;

Nhóm Công ty TNHH đầu tư và phát triển Trung Chính (trụ sở tại TP Hà Nội) do Trần Quốc Trung (SN 1990, ngụ TP Hà Nội) thành lập đã nhập trái phép 44 lô hàng, trị giá 115 tỷ đồng ;

Công ty Cổ phần dinh dưỡng PMT (trụ sở tại TP.HCM) do Vũ Văn Công (SN 1987, quê Vĩnh Phúc) và Nguyễn Thùy Minh (SN 1983, quê Phú Thọ) cùng nhau thành lập đã chỉ đạo nhân viên làm giả các chứng từ, khai báo gian dối nguồn gốc lô hàng để nhập khẩu trái phép 4 lô hàng, trị giá 13,3 tỷ đồng .

Hành vi của các cá nhân tại các doanh nghiệp này được xác định phạm vào tội Buôn lậu.