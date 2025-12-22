Cách thức tha hóa cán bộ của 'bà trùm' bán Giấy kiểm nghiệm sản phẩm

Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn tất Kết luận điều tra vụ án "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty CP Khoa học Công nghệ Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan trên toàn quốc.

Trong số 100 bị can đề nghị truy tố về nhiều tội danh, bị can Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Văn Phòng Chính phủ) bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi". Liên quan, Nguyễn Hà Linh (vợ bị can Khánh) cũng bị đề nghị truy tố về tội "Giả mạo trong công tác" và "Đưa hối lộ".

Theo kết luận điều tra, năm 2020, Công ty TSL được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận đủ điều kiện Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định chỉ định là cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Khi đó, Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành TSL, sau là Giám đốc điều hành Công ty Avatek) tự tìm hiểu và biết việc cấp các quyết định trên là rất khó khăn, nếu không có mối quan hệ và không có người tác động, hỗ trợ.

Công ty AVaTek của bị can Hồ Thị Thanh Phương đã bán hàng trăm nghìn Giấy kiểm nghiệm sản phẩm.

Khoảng tháng 6/2020, Phương quen Nguyễn Nam Khánh, khi đó là chuyên viên Vụ Nông nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ. Biết Khánh từng làm Thư ký Thứ trưởng Bộ NN&PTNN (giai đoạn năm 2016-2019), làm việc tại nhiều cơ quan chức năng của Bộ NN&PTNN (cũ) nên có mối quen biết rộng.

Khánh có thể giúp đỡ Công ty TSL trong một số việc như: Xin cơ quan, chức năng thuộc các Bộ, ngành (Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ TNMT, BỘ NN&PTNT, Bộ KHCN) quyết định chỉ định cho Công ty TSL là cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý Nhà nước; Xử lý các công việc khó khăn của Công ty TSL với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (thuế, thanh tra,...) trong quá trình thanh tra, kiểm tra đối với Công ty TSL.

Bị can Phương đã trao đổi và được Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐQT Công ty TSL) đồng ý để bà ta đi gặp, nhờ giúp đỡ và thỏa thuận số tiền đưa cho Khánh đi quan hệ, đưa tiền cho các cán bộ tại các bộ, ngành giải quyết hồ sơ xin cấp phép chỉ định cho Công ty TSL.

Sau khi trao đổi và thống nhất, mỗi lần Khánh đi quan hệ, đối ngoại (tiếp khách) cho Công ty TSL ở Hà Nội, thì đều gửi hóa đơn để Công ty TSL thanh toán. Đến năm 2021, Phương và bị can Lượng thống nhất, thỏa thuận với Khánh về việc, hàng tháng, Công ty TSL chuyển cho bị can này 50-100 triệu đồng để chi phi đối ngoại, tiếp khách thay Công ty TSL.

Những lần nộp hồ sơ đề nghị các bộ, ngành cấp phép chỉ định kiểm nghiệm, Phương sẽ chuyển thêm tiền 50- 500 triệu đồng để Khánh đưa cho lãnh đạo, cán bộ giải quyết hồ sơ, tạo điều kiện giúp đỡ Công ty TSL.

Đến tháng 3/2023, khi Phương nghỉ làm việc tại Công ty TSL và thành lập Công ty Avatek, bị can để Nguyễn Hà Linh (vợ Nguyễn Nam Khánh) đứng tên sở hữu 9% cổ phần của Công ty Avatek. Việc này nhằm "tạo động lực" khiến vợ chồng Khánh tiếp tục hỗ trợ Công ty Avatek được cấp phép, chỉ định thử nghiệm đối với các chỉ tiêu trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, môi trường, nông sản, thủy sản...

Kết luận điều tra cho thấy từ tháng 7/2020 đến tháng 3/2023, Hồ Thị Thanh Phương đã chuyển tổng số hơn 3,9 tỷ đồng (trong đó, tiền của Công ty TSL là hơn 3,1 tỷ đồng , tiền của Công ty Avatek là 800 triệu đồng) để Khánh đi quan hệ nhằm giải quyết hồ sơ cấp phép chỉ định cho Công ty TSL và Công ty Avatek.

Ngoài ra, bị can Phương chuyển cho Khánh tổng cộng hơn 2 tỷ đồng . Trong đó 1 tỷ đồng là để cho con Khánh; 500 triệu đồng là Khánh vay Phương…

Cũng theo Kết luận điều tra, sau khi nhận hơn 3,9 tỷ đồng từ Phương, vợ chồng Khánh không đưa hết số tiền này cho các cán bộ, lãnh đạo đã giải quyết hồ sơ mà chỉ đưa một phần. Số tiền còn lại, Khánh sử dụng cho mục đích cá nhân.

Cơ quan điều tra (CQĐT) xác định 21 cá nhân là các cán bộ trực tiếp giải quyết hồ sơ cấp phép chỉ định Cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý Nhà nước đối với Công ty TSL và Công ty Avatek.

Theo CQĐT, những người này đã nhận tiền nhưng không có thỏa thuận, hứa hẹn khi nhận tiền, không vi phạm quy trình, quy định về thẩm định, cấp phép mà chỉ nhận tiền với ý nghĩa là quà biếu trong các dịp lễ, Tết hoặc cảm ơn sau khi thẩm định cấp phép xong.

Tại CQĐT, 21 cá nhân trên đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi nhận tiền của Nguyễn Nam Khánh và Hồ Thị Thanh Phương, đồng thời tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận.

Sử dụng cách thức mua chuộc cán bộ nêu trên, "bà trùm" Hồ Thị Thanh Phươmg đã làm giả hàng trăm nghìn Phiếu kết quả thử nghiệm sản phẩm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm cho hàng chục nghìn tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.