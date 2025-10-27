Nhồi nhét 40 người trên xe 29 chỗ, tài xế và chủ xe bị phạt 27,5 triệu

Kiểm tra ôtô khách loại 29 chỗ, cảnh sát phát hiện tài xế nhồi nhét 40 người nên lập biên bản xử phạt tài xế cùng chủ xe tổng số tiền 27,5 triệu đồng.

CSGT kiểm tra xe khách vi phạm.

Ngày 27/10, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 lập biên bản xử phạt tài xế N.V.H. (SN 1984, trú tại tỉnh Ninh Bình) do điều khiển ôtô khách 29 chỗ nhưng chở tới 40 người, vượt quá số lượng cho phép.

Cảnh sát đồng thời xử phạt chủ xe là Hợp tác xã vận tải đường bộ Q.N. (trụ sở tại xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình) vì để cho người làm công chở quá số người quy định.

Tổng mức phạt đối với tài xế và chủ xe là 27,5 triệu đồng.

Theo Cục CSGT, khoảng 19h ngày 26/10, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 làm nhiệm vụ tại km188 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Lực lượng chức năng phát hiện tài xế N.V.H. lái ôtô khách 29 chỗ biển số 18B-014.xx chở tới 40 người, vi phạm quy định về chở quá số người được phép đối với tuyến cự ly dưới 300 km.

Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính với tài xế và chủ xe nêu trên.

Trong giai đoạn cao điểm vận tải hành khách cuối năm, Cục CSGT khuyến cáo các đơn vị kinh doanh vận tải cần nghiêm túc chấp hành quy định về số người được phép chở, đảm bảo an toàn giao thông và quyền lợi của hành khách.