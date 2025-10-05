Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tai nạn liên hoàn hy hữu trên đường ở TPHCM, 4 người thương vong

  • Chủ nhật, 5/10/2025 20:50 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hai xe máy xảy ra va chạm làm 3 người bị thương nhẹ. Khi hai bên đang giải quyết, chỉ ít phút sau, cách đó vài mét, tiếp tục xảy ra vụ va chạm khác giữa xe máy với ôtô khách khiến một người tử vong.

Tối 5/10, Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 13. Theo thông tin ban đầu, chiều muộn cùng ngày, người phụ nữ đi xe máy lưu thông trên Quốc lộ 13 (Đại lộ Bình Dương) hướng từ phường Bến Cát đi phường Thủ Dầu Một.

Khi đến gần trạm thu phí Suối Giữa thuộc phường Chánh Hiệp (TP.HCM), xe máy của người phụ nữ xảy ra va chạm với 1 xe máy khác chở 2 người. Vụ tai nạn khiến cả 3 bị thương nhẹ.

Khi những người này đang nói chuyện với nhau để giải quyết va chạm thì bất ngờ phía sau, cách vài mét tiếp tục xảy ra vụ va chạm khác giữa xe máy và ôtô khách. Vụ tai nạn thứ hai này làm người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ.

tai nan lien hoan tp.hcm anh 1
tai nan lien hoan tp.hcm anh 2

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường, 2 xe máy va chạm với nhau nằm sát vỉa hè ở làn đường cho xe thô sơ. Xe máy và thi thể cách đó khoảng 5 m. Xe khách cũng dừng lại ngay ở hiện trường.

Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là anh N.V.H. (SN 1991, quê tỉnh Đắk Lắk).

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an phường Chánh Hiệp nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, phối hợp các đơn vị để điều tra nguyên nhân.

Đến 19h cùng ngày, lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm tại hiện trường.

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/tai-nan-lien-hoan-hy-huu-tren-duong-o-tphcm-4-nguoi-thuong-vong-post1784251.tpo

Tiền Phong

tai nạn liên hoàn tp.hcm Chánh Hiệp Trạm thu phí Suối Giữa Đại lộ Bình Dương

    Đọc tiếp

    Tai nan lien hoan trong ham Thu Thiem hinh anh

    Tai nạn liên hoàn trong hầm Thủ Thiêm

    15:36 19/9/2025 15:36 19/9/2025

    0

    Trưa 19/9, một vụ va chạm liên hoàn giữa xe tải và 3 ôtô con xảy ra trong hầm Thủ Thiêm (TP.HCM) khiến giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng.

    Oto tong lien hoan xe may, mot nguoi tu vong hinh anh

    Ôtô tông liên hoàn xe máy, một người tử vong

    08:03 28/9/2025 08:03 28/9/2025

    0

    Sau khi tông phải xe máy đi cùng chiều làm lái xe bị thương, chiếc ôtô tiếp tục vọt sang đâm thêm 1 xe máy đi ngược chiều làm tài xế xe này tử vong. Chiếc ôtô chỉ dừng lại khi tông vào cột điện.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý