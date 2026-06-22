NHNN nới trần vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn lên 40% từ 1/7

Từ ngày 1/7, các ngân hàng được sử dụng tối đa 40% vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn, thay vì mức 30% hiện hành.

Từ ngày 1/7, các ngân hàng được sử dụng tối đa 40% nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn. Ảnh: Nam Khánh.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 25/2026 sửa đổi, bổ sung một số quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, có hiệu lực từ ngày 1/7.

Điểm đáng chú ý nhất là NHNN đã nâng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn từ 30% lên 40%.

Đây là sự thay đổi đáng kể sau nhiều năm cơ quan quản lý liên tục siết dần tỷ lệ này. Trước đó, trần sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn đã được điều chỉnh từ 40% xuống 37%, tiếp tục giảm còn 34% và chính thức áp dụng mức 30% từ ngày 1/10/2023.

Như vậy, với quy định mới, tỷ lệ này được đưa trở lại mức 40%, tương đương giai đoạn 2020-2021.

Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn là một chỉ tiêu quan trọng phản ánh mức độ chênh lệch kỳ hạn giữa nguồn vốn huy động và các khoản cho vay của ngân hàng. Trần tỷ lệ càng cao đồng nghĩa với việc ngân hàng sử dụng nhiều hơn nguồn vốn ngắn hạn để tài trợ cho các khoản vay có thời hạn dài, qua đó gia tăng khả năng mở rộng tín dụng trung và dài hạn.

Tuy nhiên, việc nới giới hạn sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn cũng làm dấy lên những lo ngại nhất định về rủi ro thanh khoản. Trước đó, NHNN đã liên tục giảm tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn nhằm hạn chế rủi ro chênh lệch kỳ hạn trong hệ thống ngân hàng, khi nguồn tiền gửi chủ yếu vẫn tập trung ở các kỳ hạn ngắn trong khi nhu cầu vốn của nền kinh tế lại thiên về trung và dài hạn.

Bên cạnh thay đổi về tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn, tại Thông tư vừa ban hành, NHNN cũng sửa đổi một số quy định liên quan đến tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR).

Theo quy định mới, tiền ký quỹ, tiền gửi vốn chuyên dùng của khách hàng và tiền gửi không kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước không được tính vào tổng tiền gửi dùng để xác định LDR.

Đáng chú ý, NHNN cho phép chỉ loại trừ 80% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước, hoặc áp dụng một tỷ lệ khác theo quyết định của Thống đốc NHNN trong từng thời kỳ. Điều này đồng nghĩa với việc một phần tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước sẽ được tính vào nguồn vốn huy động khi xác định tỷ lệ LDR của các ngân hàng.

Thông tư 25 cũng đồng thời bãi bỏ Thông tư số 08/2020/TT-NHNN và Thông tư số 08/2026/TT-NHNN kể từ ngày 1/7.

Trước đó, tại Thông tư 08/2026, NHNN đã cho phép các tổ chức tín dụng được tính 20% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước vào mẫu số khi xác định tỷ lệ LDR, thay vì loại trừ hoàn toàn như trước.