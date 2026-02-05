Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Tiết thực nửa ngày

Thói quen ăn uống hàng ngày ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe. Cuốn sách của tác giả Atsuki Aoki mang tới những lời khuyên hữu ích để độc giả xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh, giúp cải thiện và nâng cao sức khỏe.

Xuất bản

Nhịn ăn gián đoạn sao cho đúng?

  • Thứ năm, 5/2/2026 08:30 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Nên kết hợp nhịn ăn gián đoạn 16/8 trong khoảng thời gian bạn chìm vào giấc ngủ. Nếu nhịn ăn vào ban ngày, khi cơ thể vận động liên tục, có thể làm giảm đường huyết đột ngột.

Nhin an gian doan anh 1

Cần nhịn ăn gián đoạn hợp lý để không ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Ảnh minh họa: H.B.

Có nhiều phương pháp khả thi để làm điều này, chẳng hạn như “giảm lượng calo nạp vào hàng ngày” hoặc “giảm lượng đường”, nhưng tôi khuyên bạn nên tiết thực (khiến cho khoảng thời gian đói dài hơn).

Có thể bạn sẽ nghĩ rằng “tiết thực” là phải nhịn đói hà khắc, đau khổ, nhưng trong cuốn sách này, hãy hiểu rằng “tiết thực” chỉ đơn thuần có nghĩa là “trạng thái không ăn gì”.

Khi bạn dành thời gian thực hiện tiết thực, các cơ quan nội tạng có thể nghỉ ngơi tốt hơn và lượng đường trong máu sẽ giảm dần. Ngoài ra, khoảng 10 tiếng đồng hồ sau bữa ăn cuối cùng, lượng đường dự trữ trong gan sẽ hết, do đó mỡ sẽ được phân giải và sử dụng làm năng lượng. Sau 16 tiếng, cơ chế Autophagy (tự thực) của cơ thể sẽ hoạt động.

Autophagy là quá trình tái tạo các protein cũ trong tế bào, được kích hoạt khi tế bào bị đói hoặc thiếu oxy. Rối loạn thể chất và lão hóa là do sự già đi và sự phá hủy của các tế bào.

Đặc biệt, khi các ty thể (cơ quan quan trọng hỗ trợ việc hô hấp tế bào và tạo ra năng lượng) trong tế bào già đi, năng lượng cần thiết cho tế bào giảm và lượng oxy hoạt tính tăng lên.

Thông qua cơ chế Autophagy, các tế bào đã già và các tế bào bị phá vỡ có thể được tái tạo từ bên trong, ngăn ngừa bệnh tật và chống lão hóa. Tóm lại, bằng phương pháp tiết thực, bạn hoàn toàn có thể mong đợi những tín hiệu đáng mừng, đó là sự phục hồi của cơ thể, chẳng hạn như:

- Giải quyết căng thẳng và tăng cường chức năng của các cơ quan nội tạng, đồng thời cải thiện khả năng miễn dịch.

- Giảm lượng đường trong máu, thúc đẩy sản xuất insulin hợp lý và cải thiện những tổn thương của mạch máu.

- Mỡ được phân giải, cải thiện các vấn đề sức khỏe khác nhau do chứng béo phì gây ra.

- Tế bào được tái tạo, làm chậm quá trình lão hóa và cải thiện tình trạng rối loạn thể chất.

“Tiết thực là bài thuốc tuyệt vời nhất” quả không sai. Thêm nữa, bạn cũng sẽ không cần phải để tâm đến những chỉ số calo phiền toái. Ngoài thời gian tiết thực, bạn có thể ăn bất cứ thứ gì. Và trong khoảng thời gian tiết thực, trường hợp bạn đói, bạn vẫn có thể ăn các loại hạt một cách tùy thích.

Phải mất hơn 16 tiếng tiết thực liên tục để kích hoạt Autophagy hoạt động, nhưng khi kết hợp khéo léo với thời gian ngủ, bạn sẽ có thể thực hiện nó mà không thấy nản lòng. Tốt nhất, bạn nên thực hiện tiết thực liên tục hàng ngày, nhưng dù mỗi tuần một lần, vào cuối tuần, chắc chắn bạn vẫn sẽ nhận được những tín hiệu của sự phục hồi cơ thể.

Atsuki Aoki/ Huy Hoàng Books & NXB Thanh niên

Nhịn ăn gián đoạn Ty thể Phân giải Nhịn đói Nhịn ăn gián đoạn Autophagy

    Đọc tiếp

    Hiem hoa den tu duong hinh anh

    Hiểm họa đến từ đường

    15:19 1/2/2026 15:19 1/2/2026

    0

    Nếu bạn nạp quá nhiều đường vào cơ thể, đó thực sự là mối nguy cho sức khỏe. Ngoài bệnh tiểu đường, gan nhiễm mỡ, đột quỵ, ung thư... cũng là những căn bệnh do dư thừa đường.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý