Nhịn ăn gián đoạn sao cho đúng?

Nên kết hợp nhịn ăn gián đoạn 16/8 trong khoảng thời gian bạn chìm vào giấc ngủ. Nếu nhịn ăn vào ban ngày, khi cơ thể vận động liên tục, có thể làm giảm đường huyết đột ngột.

Cần nhịn ăn gián đoạn hợp lý để không ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Ảnh minh họa: H.B.

Có nhiều phương pháp khả thi để làm điều này, chẳng hạn như “giảm lượng calo nạp vào hàng ngày” hoặc “giảm lượng đường”, nhưng tôi khuyên bạn nên tiết thực (khiến cho khoảng thời gian đói dài hơn).

Có thể bạn sẽ nghĩ rằng “tiết thực” là phải nhịn đói hà khắc, đau khổ, nhưng trong cuốn sách này, hãy hiểu rằng “tiết thực” chỉ đơn thuần có nghĩa là “trạng thái không ăn gì”.

Khi bạn dành thời gian thực hiện tiết thực, các cơ quan nội tạng có thể nghỉ ngơi tốt hơn và lượng đường trong máu sẽ giảm dần. Ngoài ra, khoảng 10 tiếng đồng hồ sau bữa ăn cuối cùng, lượng đường dự trữ trong gan sẽ hết, do đó mỡ sẽ được phân giải và sử dụng làm năng lượng. Sau 16 tiếng, cơ chế Autophagy (tự thực) của cơ thể sẽ hoạt động.

Autophagy là quá trình tái tạo các protein cũ trong tế bào, được kích hoạt khi tế bào bị đói hoặc thiếu oxy. Rối loạn thể chất và lão hóa là do sự già đi và sự phá hủy của các tế bào.

Đặc biệt, khi các ty thể (cơ quan quan trọng hỗ trợ việc hô hấp tế bào và tạo ra năng lượng) trong tế bào già đi, năng lượng cần thiết cho tế bào giảm và lượng oxy hoạt tính tăng lên.

Thông qua cơ chế Autophagy, các tế bào đã già và các tế bào bị phá vỡ có thể được tái tạo từ bên trong, ngăn ngừa bệnh tật và chống lão hóa. Tóm lại, bằng phương pháp tiết thực, bạn hoàn toàn có thể mong đợi những tín hiệu đáng mừng, đó là sự phục hồi của cơ thể, chẳng hạn như:

- Giải quyết căng thẳng và tăng cường chức năng của các cơ quan nội tạng, đồng thời cải thiện khả năng miễn dịch.

- Giảm lượng đường trong máu, thúc đẩy sản xuất insulin hợp lý và cải thiện những tổn thương của mạch máu.

- Mỡ được phân giải, cải thiện các vấn đề sức khỏe khác nhau do chứng béo phì gây ra.

- Tế bào được tái tạo, làm chậm quá trình lão hóa và cải thiện tình trạng rối loạn thể chất.

“Tiết thực là bài thuốc tuyệt vời nhất” quả không sai. Thêm nữa, bạn cũng sẽ không cần phải để tâm đến những chỉ số calo phiền toái. Ngoài thời gian tiết thực, bạn có thể ăn bất cứ thứ gì. Và trong khoảng thời gian tiết thực, trường hợp bạn đói, bạn vẫn có thể ăn các loại hạt một cách tùy thích.

Phải mất hơn 16 tiếng tiết thực liên tục để kích hoạt Autophagy hoạt động, nhưng khi kết hợp khéo léo với thời gian ngủ, bạn sẽ có thể thực hiện nó mà không thấy nản lòng. Tốt nhất, bạn nên thực hiện tiết thực liên tục hàng ngày, nhưng dù mỗi tuần một lần, vào cuối tuần, chắc chắn bạn vẫn sẽ nhận được những tín hiệu của sự phục hồi cơ thể.