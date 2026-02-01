Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tiết thực nửa ngày

Thói quen ăn uống hàng ngày ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe. Cuốn sách của tác giả Atsuki Aoki mang tới những lời khuyên hữu ích để độc giả xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh, giúp cải thiện và nâng cao sức khỏe.

Xuất bản

Hiểm họa đến từ đường

  • Chủ nhật, 1/2/2026 15:19 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nếu bạn nạp quá nhiều đường vào cơ thể, đó thực sự là mối nguy cho sức khỏe. Ngoài bệnh tiểu đường, gan nhiễm mỡ, đột quỵ, ung thư... cũng là những căn bệnh do dư thừa đường.

Benh tieu duong anh 1

Chế độ ăn dư thừa đường là nguyên nhân gây nên bệnh tiểu đường ở người lớn. Ảnh minh họa: H.B.

Chế độ ăn hiện đại của người Nhật Bản có xu hướng đặc biệt chứa nhiều đường. Một người lớn cần 170 g đường mỗi ngày. Một bát cơm (gạo trắng) chứa khoảng 50 g đường, vì vậy nếu hàng ngày bạn ăn 3 chén cơm, thì về cơ bản bạn gần như có thể nhận được lượng đường cần thiết.

Nói cách khác, nếu bạn ăn 3 chén cơm và ăn thêm món tráng miệng mỗi ngày, chỉ điều đó thôi cũng sẽ dẫn đến dư thừa đường. Bên cạnh đó, nếu bạn nhìn vào nguyên liệu của các loại thực phẩm chế biến sẵn bán tại siêu thị hiện nay, hầu hết tất cả đều chứa đường.

Ngay cả khi lượng đường trong mỗi món là rất nhỏ đi chăng nữa, thì chúng ta đã vô tình đưa cơ thể vào tình trạng "thừa đường". Ngoài ra, quá nhiều đường cũng có thể dẫn đến một loạt rối loạn thể chất. Đường có đặc tính dễ chuyển thành chất béo trung tính, không chỉ gây béo phì mà còn là nguồn gốc của vấn đề gan nhiễm mỡ.

Gan nhiễm mỡ có nguy cơ biến chứng thành xơ gan và ung thư gan nếu không được điều trị kịp thời. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của việc ăn quá nhiều đường là làm tăng lượng đường trong máu (tăng nồng độ glucose trong máu).

Khi lượng đường trong máu tăng lên, tuyến tụy tiết ra một loại hormone gọi là insulin. Insulin có tác dụng làm hạ đường huyết bằng cách gửi glucose đến các tế bào khắp cơ thể. Khi lượng đường trong máu tăng mạnh, một lượng lớn insulin sẽ được tiết ra khiến đường huyết giảm đột ngột.

Sự biến động như "tàu lượn siêu tốc" của lượng đường trong máu gây ra các hiện tượng như buồn ngủ bất ngờ ập đến ngay sau khi ăn xong, mệt mỏi và khó chịu. Hơn nữa, nếu lượng đường trong máu tiếp tục tăng cao sẽ dẫn đến một số vấn đề như:

- Các tế bào dần dần ngừng tiếp nhận insulin.

- Tuyến tụy cố gắng làm việc chăm chỉ để tiết ra nhiều insulin hơn.

- Tuyến tụy bị suy kiệt.

Kết quả là tuyến tụy giảm tiết insulin và đó là sự khởi đầu của bệnh tiểu đường tuýp II.

Khi mắc bệnh tiểu đường, lượng đường trong máu không giảm xuống, làm tổn thương các mạch máu khắp cơ thể và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về võng mạc, các bệnh về thận, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, suy giảm trí nhớ và ung thư.

Atsuki Aoki/ Huy Hoàng Books & NXB Thanh niên

