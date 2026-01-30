Vì sao nên nhịn ăn theo chế độ 16/8?

Cơ thể cần có thời gian "nhịn ăn" vừa đủ để tiêu hao bớt các năng lượng dư thừa. Nó giúp cho nhiều cơ quan trong cơ thể được nghỉ ngơi, các protein dư thừa được đào thải.

Nhịn ăn gián đoạn đúng cách mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: L.C.

Tôi nói nên tiết thực trong khoảng thời gian 16 tiếng là hoàn toàn có lý do.

Đầu tiên, khoảng 10 tiếng sau khi ăn, đường dự trữ trong gan biến mất, mỡ được phân giải và sử dụng làm năng lượng. Đến khi đủ 16 tiếng, Autophagy bắt đầu hoạt động trong cơ thể.

Bây giờ chúng ta hãy nói ngắn gọn về thuật ngữ không quen thuộc nhưng rất quan trọng này, Autophagy là gì?

Cơ thể của chúng ta được tạo thành từ khoảng 60 nghìn tỷ tế bào và các tế bào chủ yếu được cấu tạo từ protein. Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều protein cũ, hỏng được đào thải khỏi cơ thể, nhưng những protein không đào thải được sẽ tích tụ lại bên trong tế bào, làm tế bào suy yếu, từ đó gây ra nhiều rối loạn thể chất và bệnh tật.

Mặt khác, chúng ta thường lấy các chất dinh dưỡng từ những gì chúng ta ăn để tạo ra protein cần thiết. Tuy nhiên, khi dưỡng chất không vào được cơ thể vì một lý do nào đó, cơ thể sẽ cố gắng tạo ra protein từ những gì có sẵn để tồn tại.

Thế là cơ thể sẽ phải thu thập và phân giải các protein nội bào cũ, hỏng và dựa trên chúng, tạo ra các protein mới. Ngoài ra, có rất nhiều (hàng trăm đến hàng nghìn) bào quan, hay còn được gọi là ty thể, tồn tại trong mỗi tế bào.

Ty thể sử dụng các chất dinh dưỡng lấy từ thức ăn và oxy thu được khi thở để tạo ra ATP (adenosine triphosphate), là thứ tạo ra năng lượng cần thiết cho hoạt động của tế bào.

Càng có nhiều ty thể mới, khỏe trong tế bào, chúng ta càng nhận được nhiều năng lượng hơn và chúng ta sẽ càng trẻ trung, khỏe mạnh. Những ty thể này cũng sẽ được tái sinh nhờ Autophagy.

Tóm lại, Autophagy là cơ chế tái sinh các tế bào già cỗi từ bên trong.

Khi các tế bào được tái sinh, những thứ không cần thiết và chất thải sẽ bị loại bỏ, chức năng của tế bào, mô và các cơ quan được kích hoạt, cơ thể sẽ khó mắc bệnh hơn và trở nên trẻ trung.

Ngoài ra, Autophagy còn có chức năng phân giải và thanh lọc các mầm bệnh đã xâm nhập vào tế bào, đây là cơ chế không thể thiếu được để có một cơ thể khỏe mạnh.

Tuy nhiên, Autophagy có một số đặc điểm chúng ta cần lưu ý. Autophagy không hoạt động hiệu quả khi cơ thể có thể lấy đủ dinh dưỡng từ thức ăn.

Bởi vì Autophagy là một hệ thống được xây dựng trong cơ thể, chỉ xuất hiện khi cơ thể và các tế bào chịu áp lực lớn, và chức năng của nó chỉ được kích hoạt khi các tế bào bị đói hoặc thiếu oxy.

Cụ thể, Autophagy sẽ không được kích hoạt sau khoảng 16 tiếng kể từ lần cuối cùng bạn ăn thứ gì đó. Nói cách khác, Autophagy không thể tái tạo tế bào nếu không có thời gian đói.

Mỗi tuần một lần, nếu bạn thực hiện tiết thực vài tiếng kết hợp với thời gian ngủ của mình, ngoài những tác dụng như cơ quan nội tạng được nghỉ ngơi, giảm mỡ và cải thiện tình trạng máu, bạn có thể tận hưởng hiệu quả của quá trình tái sinh tế bào nhờ cơ chế Autophagy.

Năm 2016, Giáo sư danh dự của Học viện Công nghệ Tokyo - Osumi Yoshinori đã nhận giải Nobel Sinh lý/Y học cho nghiên cứu của ông về Autophagy.

Có thể nói, Autophagy đang thu hút sự quan tâm của toàn thế giới. Tiết thực làm hồi sinh cơ thể từ bên trong, phục hồi những tổn thương gây ra bởi thói quen ăn ba bữa một ngày cũng như việc ăn quá nhiều.