Lợi ích không ngờ của việc nhịn ăn gián đoạn

Nhịn ăn gián đoạn, mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Nó giúp dạ dày được nghỉ ngơi trong thời gian dài, đốt cháy mỡ thừa trong cơ thể, giảm nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch.

Nhịn ăn gián đoạn, giảm lượng thức ăn nạp vào cơ thể, mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh minh họa: L.C.

Có một cách đơn giản để bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của việc ăn quá nhiều và duy trì sức khỏe cũng như sự trẻ trung, đó là tạo ra nhiều thời gian không ăn (thời gian tiết thực).

Trong những năm gần đây, nghiên cứu về mối quan hệ giữa tiết thực và sức khỏe đã được cộng đồng y khoa Mỹ tích cực theo đuổi, đồng thời cũng có nhiều công trình luận văn được xuất bản.

Từ lâu, người ta đã biết rằng “hạn chế lượng calo nạp vào cơ thể sẽ giúp tránh được nhiều bệnh tật và kéo dài tuổi thọ”, nhưng những bài luận này còn cho rằng việc không ăn cũng hỗ trợ giảm cân và giảm mỡ trong cơ thể. Ngoài ra, chúng còn chứng minh được hiệu quả ngăn chặn một số bệnh nếu không ăn:

- Bệnh tiểu đường

- Khối u ác tính (ung thư)

- Bệnh tim mạch (nhồi máu cơ tim, đau thắt ngực...)

- Bệnh thoái hóa thần kinh (bệnh Alzheimer, bệnh Parkinson...)

Tuy nhiên, khi nhắc đến tiết thực, nhiều người trong chúng ta chắc hẳn sẽ có suy nghĩ mang tính cự tuyệt rằng “Nhịn ăn á, mệt lắm” hay như “Cái gì chứ nhịn ăn là tôi không làm được đâu”.

Từ “nhịn ăn” làm chúng ta dễ hình dung tới hình ảnh của một người tu hành gầy gò, mảnh khảnh, nhưng mọi người làm ơn hãy bỏ hình ảnh đó ra khỏi đầu mình ngay.

Phần lớn chúng ta đều đã trải qua những trải nghiệm sau:

- Tôi quá bận rộn với công việc, việc nhà và chăm sóc con cái nên tôi không có nhiều thời gian để ăn uống, vì vậy gần như cả ngày tôi không ăn được gì.

- Tôi mải mê với những sở thích của mình đến mức quên cả ăn hàng giờ liền.

- Tôi đã dành đa số những ngày nghỉ của mình trên giường, và tôi bất chợt nhận ra mình không ăn gì kể từ đêm hôm trước.

Theo quan điểm của tôi, đây là những sự “nhịn ăn” tuyệt vời.

Bạn không cần phải làm những việc khắc nghiệt như cố gắng xoa dịu cái bụng đang réo của mình trong một ngày hay thậm chí nhiều ngày chỉ với nước.

Dành thời gian cho tiết thực một cách tự nhiên, thoải mái nhất có thể. Những việc sau đây là những việc quan trọng:

- Cho dạ dày và gan thời gian nghỉ ngơi, hồi phục.

- Đốt cháy, giảm mỡ thừa.

- Cải thiện tình trạng máu.

Vậy cụ thể, tiết thực trong khoảng bao lâu là tốt nhất?

Hiện nay, trên thế giới có vô vàn thông tin liên quan đến việc tiết thực.

Mỗi nguồn thông tin đều đưa ra một thời gian tiết thực khác nhau và những gì bạn có thể ăn trong thời gian này cũng khác nhau. Vậy chúng ta phải tin vào nguồn thông tin nào đây?

Là một bác sĩ, tôi đã đọc rất nhiều luận văn khác nhau về tiết thực và cũng có kinh nghiệm điều trị cho những bệnh nhân tiểu đường đang gặp khó khăn trong kiểm soát đường huyết của họ. Ngoài ra, tôi cũng đã tự mình thực hành, quan sát kỹ các tác động lên cơ thể và tự hỏi làm thế nào để tối đa hóa hiệu quả của tiết thực.

Sau đó, tôi đi đến kết luận rằng nếu dành thời gian cho tiết thực từ 16 tiếng trở lên thì bạn có thể đạt được hiệu quả tối đa.

Một số bạn có thể cho rằng 16 tiếng là dài, nhưng nếu kết hợp hợp lý với thời gian ngủ của mình thì chắc chắn bạn sẽ thực hiện được một cách tự nhiên và thoải mái nhất.

Nếu bạn ngủ 8 tiếng một ngày, vậy thì còn 8 tiếng tiết thực nữa. Nếu bạn ngủ từ 10 tới 12 tiếng vào dịp cuối tuần, vậy chỉ cần tiết thực thêm 4 đến 6 tiếng nữa là có thể đạt mức tiết thực 16 tiếng.

Bạn đã bắt đầu có cảm giác mình cũng có thể làm được rồi đúng không?

Chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ đột nhiên tiết thực 16 tiếng hẳn rất khó khăn, hay rất khó thực hiện vào ngày thường, nhưng bạn hoàn toàn có thể bắt đầu trong khả năng chịu đựng của bản thân hoặc vào những ngày cuối tuần.