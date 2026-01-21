Người gầy chưa chắc đã khỏe?

Nhiều người có thể trạng gầy, cân nặng không cao, nhưng số đo vòng bụng của họ khá lớn. Điều này tăng nguy cơ về tình trạng mỡ nội tạng cho cơ thể và nó tiềm ẩn nhiều tác hại.

Người gầy nhưng vòng bụng lớn dễ nhiễm mỡ nội tạng hơn người có thân hình mũm mĩm. Ảnh minh họa: T.M.

Ngoài ra, tuy không được nhiều người biết đến nhưng các tế bào mỡ cũng tiết ra nhiều loại hormone khác nhau và điều chỉnh các chức năng của cơ thể.

- Nội tiết tố nữ estrogen

- Leptin kiềm chế sự thèm ăn và tăng tiêu thụ năng lượng.

- Adiponectin sửa chữa các mạch máu bị hư hỏng, đốt cháy đường và mỡ, đồng thời ngăn chặn sự phát triển của khối u.

Các tế bào mỡ tiết ra những hormone có ảnh hưởng tích cực đến cơ thể (hormone tốt), nhưng khi các tế bào mỡ này lớn lên, cơ chế bài tiết hormone trở nên rối loạn, hormone tốt sẽ giảm đi và các hormone xấu có ảnh hưởng không tốt đến cơ thể tăng lên.

- TNF-α làm tăng lượng đường trong máu và tăng nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường.

- IL-6 gây viêm mạn tính và ung thư, tiểu đường, thấp khớp.

- PAI-1 khiến cục máu đông khó tan.

Nói cách khác, khi lượng mỡ tăng lên quá mức do ăn uống quá độ, tác động của các hormone xấu sẽ dẫn đến:

- Tổn thương mạch máu không được sửa chữa

- Cục máu đông không tan

- Khối u phát triển

- Lượng đường trong máu tăng cao

Điều này làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm như tiểu đường, xuất huyết não, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, ung thư...

Như chúng ta đã biết mỡ nội tạng có khả năng tiết ra các hormone xấu hơn mỡ dưới da. Đó là lý do tại sao người ta nói rằng những người gầy nhưng bụng phệ dễ mắc các bệnh liên quan đến lối sống hơn những người có thân hình mũm mĩm.

Ăn ba bữa một ngày và ăn quá nhiều có thể ít nhiều gây tổn hại cho cơ thể của bạn:

- Sự trao đổi chất bị suy giảm, vì vậy ngay cả khi bạn ăn cùng một lượng thức ăn, bạn vẫn dễ dàng bị ăn quá nhiều.

- Khi các tế bào già đi, mỗi cơ quan và mạch máu trong cơ thể trở nên dễ bị tổn thương hơn.

Đó là lý do khiến càng có tuổi thì chúng ta càng dễ nhận thấy tác hại của chúng gây ra cho cơ thể. Vậy chúng ta nên ăn những thức ăn gì, và với số lượng bao nhiêu là hợp lý? Làm thế nào để ngăn ngừa tác hại của việc ăn quá nhiều?

Nhiều người cho rằng phải tính toán lượng calo, suy nghĩ về những thứ nên và không nên ăn. Nhưng sự thực thì bạn hoàn toàn không phải lo lắng về những phiền toái đó. Bởi vì có một cách rất đơn giản để bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của việc ăn quá nhiều, duy trì sức khỏe cũng như sự trẻ trung của bạn. Đó là hãy ý thức hơn về lượng thức ăn nạp vào cơ thể, chủ động ăn đủ lượng cần.