Cách dễ dàng để nhận biết bản thân có mỡ nội tạng hay không?

Người thân hình mũm mĩm sẽ có mỡ toàn thân, chúng là mỡ dưới da. Những người gầy nhưng vòng bụng lại lớn, dễ có mỡ nội tạng, loại mỡ này gây cản trở hoạt động của nhiều cơ quan.

Người có thân hình gầy gò, nhưng vòng bụng lớn dễ bị có mỡ nội tạng. Ảnh minh họa: V.M.

Còn một tác hại mà chúng ta không thể không nhắc đến. Đó là việc ăn quá nhiều sẽ dẫn đến tình trạng mỡ nội tạng.

Đường và chất béo thu được từ thực phẩm sẽ dùng làm:

- Nguồn năng lượng phục vụ hoạt động của não, cơ bắp và các cơ quan nội tạng.

- Vật liệu cấu tạo nên tế bào.

Và để sử dụng phần đường và chất béo còn lại dưới dạng năng lượng, chúng sẽ được tích trữ trong cơ bắp và gan. Tuy nhiên, không gian lưu trữ ở những cơ quan này có hạn, không thể chứa được quá nhiều.

Vì vậy, cơ thể cố gắng nhiều hơn để tích trữ năng lượng dư thừa mà cơ và gan không thể chứa hết. Nó chuyển đổi năng lượng thành chất béo trung tính và lưu trữ chúng trong các tế bào mỡ.

Đây là cách giải quyết khá khó hiểu, nhưng không còn cách nào khác.

Tế bào mỡ rất linh hoạt, khi hấp thụ nhiều chất béo trung tính, chúng có thể phình to lên gấp nhiều lần kích thước ban đầu. Đây được gọi là tình trạng tạo mỡ hay tăng mỡ. Và chỉ có các tế bào mỡ trong cơ thể con người mới có sức chứa vô hạn như vậy.

Các tế bào mỡ căng phồng tiết ra hormone xấu như TNF-α và IL-6 dẫn đến một số bệnh như tiểu đường, cao huyết áp và các tình trạng viêm mạn tính, làm tăng nguy cơ phát triển ung thư trong cơ thể.

Cần phải nói thêm, có 2 loại mỡ: Mỡ dưới da và mỡ nội tạng.

Đúng như tên gọi của chúng, mỡ dưới da bao phủ toàn bộ cơ thể và mỡ nội tạng tích tụ xung quanh các cơ quan nội tạng.

Những người có thân hình mũm mĩm, có mỡ toàn thân, là những người nhiều mỡ dưới da. Những người có thân hình gầy nhưng bụng phệ thì có thể đó là người có nhiều mỡ nội tạng. Ngoài ra, cũng có thể nói phụ nữ dễ hình thành nhiều mỡ dưới da hơn, còn mỡ nội tạng thì nam giới lại dễ có hơn.

Chúng ta thường hay nghĩ mỡ là kẻ thù của giảm cân, kẻ thù của sức khỏe, coi nó như một kẻ xấu, nhưng trên thực tế, mỡ có rất nhiều tác dụng:

- Lưu trữ năng lượng

- Duy trì nhiệt độ cơ thể

- Đảm bảo vị trí của các cơ quan nội tạng

- Như một tấm đệm bảo vệ cơ thể bạn khỏi những tác động bên ngoài

- Thành phần cấu tạo nên hormone và dịch mật

- Giúp hấp thụ các loại vitamin

Tóm lại, chất béo rất cần thiết cho cơ thể con người, nhưng nếu tích trữ quá nhiều mỡ, nó sẽ gây ra nhiều tác động xấu đối với cơ thể của bạn.

Đầu tiên, khi béo lên và tăng cân, không chỉ khác biệt về mặt ngoại hình, nó còn gây sức ép lên vùng chân và thắt lưng của bạn, khiến bạn dễ bị đau hơn. Nếu có nhiều mỡ quanh cổ, đường thở của bạn sẽ chịu nhiều áp lực hơn, bạn sẽ dễ mắc chứng ngưng thở khi ngủ và ngủ không được sâu.

Ngoài ra, lưu thông máu và bạch cầu cũng bị suy giảm.

Thông thường, các chất dinh dưỡng lấy từ thức ăn được hấp thụ qua mạch máu, còn các chất không cần thiết, cặn bã sẽ được đào thải ra khỏi cơ thể qua các mạch máu và mạch bạch huyết.

Tuy nhiên, mỡ căng phồng sẽ chèn ép lên các mạch máu và mạch bạch huyết khiến lưu thông máu và bạch cầu bị suy giảm, gây căng thẳng cho tim, huyết áp cao, suy tim và sưng phù.

Kết quả là, nguy cơ mắc bệnh tim tăng lên. Trong cơ thể cũng sẽ xuất hiện nhiều rối loạn khác nhau, chẳng hạn như chức năng của từng cơ quan trở nên kém đi.