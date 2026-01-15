Mối liên hệ giữa việc ăn quá no và chất lượng giấc ngủ

Ăn quá no ảnh hưởng lớn tới chất lượng giấc ngủ. Ăn no vào ban đêm, nhiều cơ quan nội tạng đáng lẽ được nghỉ ngơi lại phải làm việc quá sức vào ban đêm, làm cơ thể khó vào giấc.

Không nên ăn quá no vào buổi tối, tránh làm ảnh hưởng tới giấc ngủ. Ảnh minh họa: L.C.

Việc ăn quá nhiều gây ra vô số ảnh hưởng đến cơ thể. Trước hết, nếu ăn nhiều, bạn sẽ mất nhiều thời gian và năng lượng để tiêu hóa, điều này khiến cho đường tiêu hóa và gan thêm gánh nặng.

Đặc biệt là vào ban đêm, nếu bạn ăn quá nhiều, các cơ quan nội tạng vốn được nghỉ ngơi sẽ phải hoạt động trong khi ngủ và chất lượng giấc ngủ sẽ giảm sút.

Ngoài ra, ăn quá nhiều sẽ làm tăng lượng oxy hoạt tính trong cơ thể. Oxy hoạt tính có sức mạnh loại bỏ những vi rút hay chất độc hại xâm nhập vào cơ thể, nhưng mặt khác nó cũng gây tổn hại cho ADN và các tế bào.

Có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến sự gia tăng oxy hoạt tính, chẳng hạn như căng thẳng, tia cực tím, tập thể dục quá mức, sự xâm nhập của các chất độc vào cơ thể như vi rút, vi khuẩn... và ăn quá nhiều cũng là một trong số đó.

Khi oxy hoạt tính tăng hơn mức cần thiết, các tế bào sẽ bị oxy hóa hoặc bị tổn thương, làm tăng tốc độ lão hóa tế bào, gây ra các nếp nhăn và vết nám trên da, làm hỏng tế bào, kết quả là có thể gây ra nhiều bệnh khác nhau, tiêu biểu như ung thư.

Chất dinh dưỡng từ thức ăn được vận chuyển khắp cơ thể theo máu, nhưng khi chất dinh dưỡng trở nên nhiều quá mức do ăn quánhiều, tình trạng của máu và mạch máu cũng xấu đi

Đa số những người mắc chứng ăn quá “no” đều nạp quá nhiều đường thông qua cơm, mỳ, bánh mỳ, đồ ngọt hay quá nhiều chất béo như thịt và dầu mỡ.

Tôi sẽ đi vào cụ thể sau, nhưng nếu bạn nạp quá nhiều đường và chất béo, chất béo trung tính trong máu và LDL cholesterol, còn được gọi là những cholesterol xấu, sẽ tăng lên rồi bám vào thành mạch máu.

Càng nhiều chất béo trung tính và LDL cholesterol, các mạch máu càng thu hẹp khiến việc lưu thông máu bị suy giảm.

Kết cục là sự lưu thông máu trở nên kém đi và dễ gây ra các triệu chứng:

- Do chất dinh dưỡng không được vận chuyển đến mọi ngóc ngách trong cơ thể, các chất cặn bã không được thải ra ngoài đúng cách nên dễ xảy ra hiện tượng mệt mỏi, ớn lạnh, da khô ráp.

- Mạch máu và tim sẽ phải chịu áp lực, đồng thời huyết áp tăng cao gây xơ cứng động mạch làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, xuất huyết não, suy tim...

Thêm nữa, ăn quá nhiều đồ ăn có chứa đường sẽ làm tăng lượng đường trong máu. Nếu tình trạng đó kéo dài sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.