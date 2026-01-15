Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Tiết thực nửa ngày

Thói quen ăn uống hàng ngày ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe. Cuốn sách của tác giả Atsuki Aoki mang tới những lời khuyên hữu ích để độc giả xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh, giúp cải thiện và nâng cao sức khỏe.

Xuất bản

Mối liên hệ giữa việc ăn quá no và chất lượng giấc ngủ

  • Thứ năm, 15/1/2026 00:05 (GMT+7)
  • 15 giờ trước

Ăn quá no ảnh hưởng lớn tới chất lượng giấc ngủ. Ăn no vào ban đêm, nhiều cơ quan nội tạng đáng lẽ được nghỉ ngơi lại phải làm việc quá sức vào ban đêm, làm cơ thể khó vào giấc.

An qua no anh 1

Không nên ăn quá no vào buổi tối, tránh làm ảnh hưởng tới giấc ngủ. Ảnh minh họa: L.C.

Việc ăn quá nhiều gây ra vô số ảnh hưởng đến cơ thể. Trước hết, nếu ăn nhiều, bạn sẽ mất nhiều thời gian và năng lượng để tiêu hóa, điều này khiến cho đường tiêu hóa và gan thêm gánh nặng.

Đặc biệt là vào ban đêm, nếu bạn ăn quá nhiều, các cơ quan nội tạng vốn được nghỉ ngơi sẽ phải hoạt động trong khi ngủ và chất lượng giấc ngủ sẽ giảm sút.

Ngoài ra, ăn quá nhiều sẽ làm tăng lượng oxy hoạt tính trong cơ thể. Oxy hoạt tính có sức mạnh loại bỏ những vi rút hay chất độc hại xâm nhập vào cơ thể, nhưng mặt khác nó cũng gây tổn hại cho ADN và các tế bào.

Có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến sự gia tăng oxy hoạt tính, chẳng hạn như căng thẳng, tia cực tím, tập thể dục quá mức, sự xâm nhập của các chất độc vào cơ thể như vi rút, vi khuẩn... và ăn quá nhiều cũng là một trong số đó.

Khi oxy hoạt tính tăng hơn mức cần thiết, các tế bào sẽ bị oxy hóa hoặc bị tổn thương, làm tăng tốc độ lão hóa tế bào, gây ra các nếp nhăn và vết nám trên da, làm hỏng tế bào, kết quả là có thể gây ra nhiều bệnh khác nhau, tiêu biểu như ung thư.

Chất dinh dưỡng từ thức ăn được vận chuyển khắp cơ thể theo máu, nhưng khi chất dinh dưỡng trở nên nhiều quá mức do ăn quánhiều, tình trạng của máu và mạch máu cũng xấu đi

Đa số những người mắc chứng ăn quá “no” đều nạp quá nhiều đường thông qua cơm, mỳ, bánh mỳ, đồ ngọt hay quá nhiều chất béo như thịt và dầu mỡ.

Tôi sẽ đi vào cụ thể sau, nhưng nếu bạn nạp quá nhiều đường và chất béo, chất béo trung tính trong máu và LDL cholesterol, còn được gọi là những cholesterol xấu, sẽ tăng lên rồi bám vào thành mạch máu.

Càng nhiều chất béo trung tính và LDL cholesterol, các mạch máu càng thu hẹp khiến việc lưu thông máu bị suy giảm.

Kết cục là sự lưu thông máu trở nên kém đi và dễ gây ra các triệu chứng:

- Do chất dinh dưỡng không được vận chuyển đến mọi ngóc ngách trong cơ thể, các chất cặn bã không được thải ra ngoài đúng cách nên dễ xảy ra hiện tượng mệt mỏi, ớn lạnh, da khô ráp.

- Mạch máu và tim sẽ phải chịu áp lực, đồng thời huyết áp tăng cao gây xơ cứng động mạch làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, xuất huyết não, suy tim...

Thêm nữa, ăn quá nhiều đồ ăn có chứa đường sẽ làm tăng lượng đường trong máu. Nếu tình trạng đó kéo dài sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Atsuki Aoki/ Huy Hoàng Books & NXB Thanh niên

Ăn quá no Hoạt tính Ăn quá no LDL cholesterol Vết nám Đường máu

    Đọc tiếp

    Mau sac cua van vat do dau ma co? hinh anh

    Màu sắc của vạn vật do đâu mà có?

    2 giờ trước 13:46 15/1/2026

    0

    Phân tử này không chỉ liên quan đến màu da. Nó mang lại màu lông cho chim, hoạ tiết và vảy phát quang của cá, mực màu đen của mực ống. Nó thậm chí còn tham gia vào việc làm cho trái cây chuyển sang màu nâu.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý