Chân dung một kẻ ái kỷ quyến rũ

Kẻ ái kỷ quyến rũ

Harlan và tôi biết tới nhau thông qua người đồng nghiệp bác sĩ của tôi. Không lâu trước, vợ của Harlan là Emili, đã phát hiện ra chồng mình đang ngoại tình với một người mà cả hai vợ chồng cùng biết rất rõ. Hai gia đình sống sát vách nhau và thường xuyên giao lưu. Họ đều là những cặp đôi trẻ, có công việc ổn định và mối quan hệ gia đình gắn bó khăng khít. Giờ đây, cả cuộc hôn nhân lẫn đời sống xã hội của Harlan và Emili đang đứng trên bờ vực sụp đổ.

Ngay từ buổi trò chuyện qua điện thoại đầu tiên, tôi đã cảm thấy Harlan không thực sự hứng thú với việc trị liệu tâm lý, anh chỉ gọi đến để thỏa mãn mong muốn của vợ mình. “Cô ấy muốn tôi kể về lý do tôi lại phản bội cô ấy.” Đúng giờ hẹn theo lịch, anh có mặt tại phòng chờ của tôi. Đấy là một người đàn ông quyến rũ, ăn mặc bảnh bao và có một nụ cười thu hút những ánh nhìn. Tôi mời anh vào văn phòng của mình.

Harlan choàng chiếc áo khoác trông có vẻ khá đắt tiền của mình qua lưng chiếc ghế bành.

Trông anh rất tự tin, cũng rất tự chủ. Dường như anh ý thức rất rõ ấn tượng anh tạo ra với người đối diện. Anh thả mình ngồi lên chiếc ghế đối diện tôi, hai chân bắt chéo. Người đàn ông này trông khá thoải mái, không bồn chồn lo lắng, không giống một người lần đầu tham gia trị liệu tâm lý. Một cách rất tự nhiên, anh đưa tay gạt một sợi chỉ lỗi nhô ra ở mép ống quần.

Anh nói kèm một nụ cười nhạt: “Bây giờ thì anh muốn biết những gì nào?”

Qua vài phút tiếp xúc, tôi có thể khẳng định phán đoán ban đầu của tôi là hoàn toàn chính xác: Harlan không thực sự muốn trị liệu tâm lý. Anh đến đây vì muốn đáp ứng yêu cầu của vợ mình, thể hiện ý muốn hợp tác. Nhưng thực ra, anh không mấy hứng thú với việc tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến hành vi ngoại tình của bản thân.

Theo ý kiến chủ quan lúc đó, tôi nghĩ chúng tôi sẽ gặp nhau cùng lắm là thêm một vài buổi nữa. Tôi dành khoảng một tiếng đồng hồ để đặt câu hỏi cho Harlan. Anh sẵn sàng trả lời tất cả câu hỏi với một thái độ thành thực đến đáng ngạc nhiên. Anh cũng duy trì giao tiếp bằng ánh mắt rất tốt.

Dường như người đàn ông này thích việc có một khán giả quan tâm đến cuộc đời mình như vậy và rõ ràng là anh ta đang cố gắng làm vừa lòng tôi. Dù không hứng thú lắm với góc nhìn chuyên môn của tôi, nhưng anh vẫn tập trung vào những gì tôi nói, đồng thời cố gắng thể hiện sức hút của mình.

Anh nói: “Tôi đã chán Emili rồi.” Dù cảm thấy rất tồi tệ nhưng anh không thể cưỡng lại ham muốn ngoại tình. Tông giọng của anh thể hiện rằng đó là một cảm xúc hoàn toàn có thể cảm thông. Cô hàng xóm Marilin đã khiến anh xao lãng.

Nhìn lại thì “thỏ khôn không ăn cỏ gần hang”, đáng lẽ anh ta nên phóng tầm mắt của mình ra xa hơn. Anh vừa nói vừa nở một nụ cười rất quyến rũ theo kiểu trai hư. Anh cũng không ngờ rằng chuyện tình ngoài khuôn khổ này của mình có thể bị phát hiện. Thật không may, chồng của Marilin đột ngột trở về nhà do bị hủy chuyến bay đi công tác và đã bắt quả tang bọn họ tại trận.

Harlan nở một nụ cười đầy ẩn ý, anh ta cho rằng đây là một tình huống đầy hài hước. Tôi có thể hiểu tính cách có phần thái quá của người đàn ông này, nhưng tôi vẫn phải công nhận rằng đây là một người đàn ông rất có sức hút.

Anh không nhắc lời nào đến hai người con của mình. Cuối cùng, khi tôi hỏi anh nghĩ sao về tác động của cuộc li hôn lên hai đứa trẻ, anh mới nhún vai: “Kiểu gì chúng cũng sống được thôi. Những chuyện như thế này xảy ra suốt đấy thôi.”

Qua lời kể của anh, tôi biết Marilin không phải tình nhân đầu tiên của anh. Trong những chuyến công tác của mình, anh thường xuyên gặp gỡ những người phụ nữ khác. Anh cũng chú ý vài cô gái khác tại công ty nơi mình làm việc. “Tôi có thể quyến rũ bất kì ai.” Anh nói với vẻ rất đỗi tự hào, rồi tiếp tục kể về cách anh tán tỉnh những cô gái.

Tất cả đều chỉ xoay quanh một quy luật vô cùng đơn giản: Tạo cho họ cảm giác hài lòng về bản thân. Lắng nghe thật kĩ, nhìn thẳng vào mắt đối phương, hỏi thật nhiều và cư xử như thể bạn thực sự cảm thấy hứng thú với những điều họ sắp nói. Anh ta nói và nhếch mép cười khẩy. “Cũng đại khái tương tự như công việc của ông thôi.”

Trong suốt buổi gặp mặt đó, tôi cảm thấy dường như anh ta cũng cố gắng quyến rũ tôi. Anh ta muốn tôi phải ngưỡng mộ phong cách và sức hút của anh ta. Anh ta muốn tôi phải thích anh ta theo một cách nào đó. Rõ ràng anh ta hoàn toàn không quan tâm tới con người và chuyên môn của tôi, tôi trở thành khán giả bất đắc dĩ cho màn biểu diễn của anh. Cuối cùng, tôi không bao giờ gặp lại Harlan kể từ hôm đó.

“Không có ai trên đời đáng để quan tâm, ít nhất là trong giây phút đó”

“Tôi có thể quyến rũ bất kì ai.”

Câu nói này đã ám ảnh tôi suốt nhiều năm. Tôi từng gặp rất nhiều người làm tôi nhớ tới hình ảnh của Harlan, cả nam lẫn nữ. Họ có sức hấp dẫn khó lòng cưỡng lại, ít nhất là khi họ cố gắng “thu phục” bạn. Hẳn bạn cũng từng gặp không ít những người như thế. Họ thực sự có khả năng “làm cả căn phòng bừng sáng”, từ họ tỏa ra một thứ sức hút khó cưỡng, bạn không thể ngừng chú ý đến họ. Càng có nhiều người để ý đến họ, họ càng cảm thấy tự hào về bản thân.