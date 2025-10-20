Nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn với lý do 'liên hoan 20/10'

Khi bị lực lượng CSGT Hà Nội phát hiện vi phạm nồng độ cồn, nhiều tài xế thừa nhận bản thân có uống bia, rượu "liên hoan chúc mừng ngày 20/10".

CSGT kiểm tra nồng độ cồn tài xế.

Tối 19/10, nhiều tổ công tác CSGT Công an TP. Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn thành phố.

Ghi nhận tại tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 7, Phòng CSGT Hà Nội, tại khu vực đường Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến, trong thời gian ngắn, cán bộ, chiến sĩ phát hiện nhiều trường hợp tài xế xe máy vi phạm nồng độ cồn.

Đáng chú ý, một số tài xế vi phạm thừa nhận, trước đó có đi liên hoan chúc mừng ngày 20/10.

Điển hình, tài xế N.D.T (SN 1989) vi phạm mức 0,066 mg/L khí thở. Làm việc với tổ công tác, anh T. cho biết có uống bia, rượu từ buổi trưa và đến tối chở vợ con về nhà.

Nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn chở vợ con đi trên đường.

Cũng vi phạm nồng độ cồn ở mức dưới 0,25 mg/L khí thở, anh T.T.T (SN 1987) thừa nhận có sử dụng bia khi chở gia đình đi chúc mừng ngày 20/10. “Tôi chủ quan khi điều khiển xe mà trong cơ thể có nồng độ cồn”, anh T. trần tình.

Trong ca làm việc, tổ công tác phát hiện một trường hợp tài xế vi phạm ở mức “kịch khung”. Tuy nhiên người này chây ì không hợp tác với cán bộ tổ công tác nhằm kéo dài thời gian xử lý. Theo cán bộ tổ công tác, đối với các trường hợp trên lực lượng chức năng sẽ tuyên truyền tới tài xế chấp hành, và xử lý nghiêm theo quy định.

Các trường hợp vi phạm bị lập biên bản.

Trung tá Nguyễn Đức Sơn, cán bộ tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 7, cho biết việc xử lý vi phạm nồng độ cồn được đơn vị triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục bởi đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.

Ngoài ra, quá trình làm việc với người vi phạm, lực lượng CSGT cũng đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân không lái xe sau khi sử dụng rượu, bia. Khi đã sử dụng rượu, bia thì di chuyển bằng các phương tiện công cộng để bảo đảm an toàn.

Cũng trong tối cùng ngày, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Hà Nội làm nhiệm vụ tại đường Tân Xuân (phường Đông Ngạc) phát hiện chị P.T.L (trú tại TP Hải Phòng) vi phạm nồng độ cồn là 0,081 mg/L khí thở.

Làm việc với tổ công tác chị L. cho biết, bản thân đi sinh nhật và liên hoan Ngày Phụ nữ Việt Nam nên đã uống bia, sau đó lái ô tô về nhà.

Theo thông tin từ Cục CSGT, từ 12h30 đến 14h30 ngày 19/10, theo lệnh chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT, lực lượng CSGT Công an 34 địa phương đã kiểm soát nồng độ cồn đối với 58.187 lái xe (1.966 xe khách, 4.896 xe tải, 13.070 xe con, 37.329 xe mô tô, 14 xe ô tô chuyên dùng, 912 xe thô sơ); phát hiện và lập biên bản xử lý 1.927 trường hợp vi phạm (8 xe tải, 55 xe con, 1.835 xe mô tô, 29 xe thô sơ).