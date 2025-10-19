Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Tài xế vi phạm nồng độ cồn than 'vừa xong án tù, chưa rõ luật'

  • Chủ nhật, 19/10/2025 20:05 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Bị CSGT Hà Nội đo nồng độ cồn ở mức 0,162 mg/l khí thở, tài xế N.N.H. thanh minh “vừa chấp hành xong án mấy chục năm, mới về chưa nắm rõ luật”.

vi pham nong do con anh 1

Chiều 19/10, tổ công tác Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT công an Hà Nội) lập chốt kiểm tra trên tuyến Lê Đức Thọ - Hàm Nghi. Chỉ trong một giờ, lực lượng chức năng dừng hàng chục phương tiện, phát hiện hơn 10 tài xế vi phạm nồng độ cồn.
vi pham nong do con anh 2

Phát hiện tài xế N.N.H. điều khiển xe máy BKS 30Z2-96.xx có biểu hiện không tỉnh táo, lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, người này không chấp hành và liên tục gây khó khăn cho quá trình kiểm tra.
vi pham nong do con anh 3

Tài xế H. được đưa về chốt để kiểm tra nồng độ cồn. Trên đường di chuyển, người này liên tục thanh minh: “Tôi vừa chấp hành xong án mấy chục năm, mới về chưa nắm rõ luật”.
vi pham nong do con anh 4vi pham nong do con anh 5

Quá trình kiểm tra, Tổ công tác ghi nhận tài xế H. vi phạm nồng độ cồn 0,162 mg/l khí thở.
vi pham nong do con anh 6

Biết mình vi phạm nồng độ cồn, tài xế H. không hợp tác, để lại xe tại chốt CSGT và đi bộ rời khỏi hiện trường.
vi pham nong do con anh 7

Tiếp đó, tài xế N.V.X. đi xe máy BKS 29L1-034.xx có biểu hiện không tỉnh táo, di chuyển loạng choạng nên bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra.
vi pham nong do con anh 8vi pham nong do con anh 9

Kết quả từ máy đo chuyện dụng của CSGT cho thấy người đàn ông N.V.X vi phạm ở mức 0,525 mg/l khí thở (vượt mức kịch khung 0,4 mg/l khí thở).
vi pham nong do con anh 10vi pham nong do con anh 11

Ít phút sau, tài xế T. đi xe máy BKS 29X2-56.xx bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên, người này liên tục tìm cách né tránh, viện lý do đang trong giờ làm để không kiểm tra nồng độ cồn.
vi pham nong do con anh 12

Qua quá trình đấu tranh, tài xế T. tại thời điểm kiểm tra vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,066 mg/l khí thở.
vi pham nong do con anh 13vi pham nong do con anh 14

Các xe vi phạm được niêm phong và đưa về trụ sở.
vi pham nong do con anh 15

Chỉ trong gần một giờ kiểm tra, Đội CSGT số 6 đã phát hiện, xử lý hơn 10 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

VTC News

