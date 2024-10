Nhà mạng tung gói cước 5G

Trong tháng 10, Viettel và VinaPhone - 2 nhà mạng lớn nhất Việt Nam - đồng loạt ra mắt các gói cước 5G tốc độ cao gấp 10 lần 4G.

Ngoài Hà Nội và TP.HCM, nhiều tỉnh thành khác trên cả nước cũng đã bước đầu được triển khai mạng 5G. Ảnh: VinaPhone.

Viettel vừa ra mắt gói cước trả sau "NINE", kỷ niệm 20 năm kinh doanh dịch vụ di động. Với mức giá từ 200.000 đồng/tháng, gói cước NINE cung cấp dịch vụ trọn gói nghe gọi và lướt web với lưu lượng data không giới hạn, kèm tốc độ truy cập dữ liệu cao hơn 10 lần so với thông thường.

Gói cước này cũng đi kèm với nhiều đặc quyền ưu tiên như lưu trữ dữ liệu miễn phí qua Cloud MyBox, truy cập các ứng dụng phổ biến như TikTok, YouTube, Facebook miễn phí. Viettel khẳng định gói cước “NINE” giúp người dùng truy cập tốc độ 5G sớm nhất, đặt nền tảng cho việc phổ biến công nghệ 5G tại Việt Nam.

Trong khi đó, VinaPhone chọn cách triển khai dịch vụ 5G miễn phí cho khách hàng tại các khu vực đã phủ sóng từ ngày 13/10-15/11. Sau khi VNPT - công ty mẹ của VinaPhone - trúng đấu giá thành công khối băng tần C2 dành cho 5G, VinaPhone đã nhanh chóng triển khai cơ sở hạ tầng và đưa sóng 5G đến nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Khách hàng sử dụng VinaPhone sẽ được trải nghiệm 5G với dung lượng data lên đến 50 GB trong 30 ngày. Nhà mạng cam kết tốc độ truy cập nhanh gấp 10 lần so với 4G, độ trễ cực thấp mà không cần trả thêm phí.

Về phạm vi phủ sóng, cả Viettel và VinaPhone đều đang tập trung vào các khu vực trọng điểm. Tại Hà Nội, Viettel đã lắp đặt hơn 1.500 trạm BTS 5G, tập trung tại các quận trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng. VinaPhone có kế hoạch lắp thêm 480 trạm BTS trong quý IV/2024 tại thủ đô và dự kiến phủ sóng 5G toàn quốc vào cuối năm 2024, với hơn 3.000 trạm phát sóng được lắp đặt.

Tại TP.HCM, cả hai nhà mạng đều đã triển khai 5G ở những khu vực chính. Viettel tập trung vào các địa điểm nổi tiếng như phố đi bộ Nguyễn Huệ, một phần quận 10 và Thủ Đức. VinaPhone phủ sóng khu vực quận 1 với các địa điểm như nhà thờ Đức Bà, bến Bạch Đằng và những tuyến đường đông đúc như Đồng Khởi, Pasteur.

Theo kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông, đến năm 2025, tất cả các tỉnh thành tại Việt Nam sẽ được phủ sóng 5G. Ảnh: Viettel.

Ngoài 2 thành phố lớn, nhiều tỉnh thành khác như Bắc Giang, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Gia Lai, Quảng Trị cũng đã bước đầu được triển khai mạng 5G, chủ yếu phục vụ các nhu cầu công nghiệp, sản xuất hay trung tâm hành chính của địa phương.

5G đang dần trở thành xu hướng tất yếu trên toàn cầu, đặc biệt là tại các quốc gia châu Á. Llà quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai 5G vào năm 2019, Hàn Quốc hiện vẫn duy trì vị thế dẫn đầu với tốc độ tải xuống và độ phủ sóng hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo thống kê tháng 2/2024 của Statista, Hàn Quốc hiện cũng đi đầu về tỷ lệ thời gian người dùng kết nối với mạng 5G trong khu vực. Theo sau là Singapore và Đài Loan.

Trong khu vực Đông Nam Á, các quốc gia như Malaysia và Philippines là những quốc gia có tốc độ triển khai 5G nhanh chóng. Dù chỉ mới triển khai 5G từ cuối năm 2022, Malaysia đã vượt qua nhiều thị trường lâu đời khác về tốc độ tải xuống và hiệu suất 5G. Các thành phố như Kuala Lumpur và Manila là một trong những nơi có tốc độ tải lên và tải xuống 5G cao nhất thế giới, theo báo cáo của Ericsson hồi tháng 6.

Ở Philippines, hơn 100 thành phố đã được phủ sóng 5G, trong khi đó Singapore tập trung vào việc phát triển các dịch vụ 5G tiên tiến, từ y tế đến giao thông thông minh.

Dự kiến đến cuối năm 2029, số lượng thuê bao 5G trên toàn cầu sẽ đạt gần 5,6 tỷ, chiếm khoảng 60% tổng số thuê bao di động. Riêng tại khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương, con số này dự kiến sẽ đạt khoảng 560 triệu thuê bao.

Tại Việt Nam, theo kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông, đến năm 2025, tất cả các tỉnh thành sẽ được phủ sóng 5G. 100% các khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, trung tâm nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo, khu công nghiệp, nhà ga, cảng biển, sân bay quốc tế có sóng dịch vụ 5G. Tốc độ tải xuống 5G trung bình tối thiểu 100 Mbit/s tại các khu vực có phủ sóng dịch vụ.