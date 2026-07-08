Nhiều người lao động được mua bảo hiểm nhưng không biết cách dùng

Dù 95% dân số đã được bao phủ BHYT, người Việt vẫn phải tự chi trả khoảng 40% chi phí khám chữa bệnh. Khoảng trống nằm ở việc nhiều quyền lợi bảo hiểm chưa được sử dụng hiệu quả.

Hiện có khoảng 95% người Việt được BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh. Ảnh minh hoạ: BVCC.

Chăm sóc sức khỏe toàn diện đang trở thành một trong những tiêu chuẩn mới mà người lao động kỳ vọng từ doanh nghiệp, thay vì chỉ dừng ở chế độ phúc lợi. Dù vậy, thực tế cho thấy nhiều nhân sự vẫn chưa biết cách tối ưu hóa quyền lợi ngay cả khi được đóng bảo hiểm sức khỏe. Thông tin được ông Nikhil Verma, Tổng giám đốc LivWell Holdings, chia sẻ tại sự kiện diễn ra ở TP.HCM ngày 7/7.

Dẫn chứng từ các nghiên cứu, ông Nikhil Verma cho biết khoảng 70% người trưởng thành thừa nhận các chương trình chăm sóc sức khỏe giúp cải thiện rõ rệt năng suất lao động. Theo ông, thể trạng và tinh thần của nhân sự có mối liên hệ trực tiếp đến hiệu quả vận hành lẫn năng lực cạnh tranh của tổ chức.

Ông đánh giá Việt Nam đã đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế khoảng 95% dân số, một kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, người dân vẫn phải tự chi trả khoảng 40% tổng chi phí chăm sóc y tế, cao gần gấp đôi so với mức 15-20% được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị.

Đây là khoảng trống lớn của hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện nay, đặc biệt tại các doanh nghiệp siêu nhỏ, vừa và nhỏ, nơi nhiều lao động vẫn phải tự bỏ tiền để tiếp cận các dịch vụ y tế, vị này cho biết.

Ông Nikhil Verma, Tổng giám đốc LivWell Holdings chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: L.W.

Đại diện doanh nghiệp cũng chỉ ra là nhiều đơn vị vẫn mua bảo hiểm sức khỏe cho người lao động hàng năm nhưng không nắm được nhân viên có thực sự sử dụng các quyền lợi này hay không.

"Doanh nghiệp vẫn chi trả đầy đủ phí bảo hiểm nhưng nhiều quyền lợi lại chưa được khai thác và người lao động chưa được hưởng trọn vẹn các dịch vụ chăm sóc sức khỏe", ông Verma nói.

Theo lãnh đạo này, phần lớn nhân sự đều coi bảo hiểm sức khỏe là quyền lợi quan trọng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa hiểu rõ gói bảo hiểm của mình bao gồm những quyền lợi nào, mức chi trả ra sao hoặc có thể khám chữa bệnh tại những cơ sở y tế nào. Điều này khiến không ít người chỉ sử dụng bảo hiểm khi đã phát sinh bệnh tật hoặc gặp sự cố về sức khỏe, thay vì chủ động tiếp cận các dịch vụ chăm sóc và dự phòng.

"Khoảng cách hiện nay không nằm ở việc người dân có bảo hiểm hay không, mà là bảo hiểm có thực sự chuyển hóa thành các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hay chưa", ông Verma nhận định.

Dù còn những rào cản trên, ông Verma khẳng định Việt Nam vẫn là thị trường giàu tiềm năng bậc nhất của ngành bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe. Điểm nổi bật đầu tiên là có nhóm khách hàng trẻ sẵn sàng tiếp cận và trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ mới nếu đáp ứng đúng nhu cầu.

Thứ hai là khả năng thích ứng nhanh với công nghệ. So với nhiều thị trường như Ấn Độ hay Indonesia, người tiêu dùng Việt Nam được đánh giá cởi mở hơn trong việc sử dụng các nền tảng số và tiếp nhận các mô hình dịch vụ mới.

Bên cạnh đó, khách hàng Việt cũng đặt kỳ vọng rất cao vào chất lượng dịch vụ. Điều này tạo áp lực để các đơn vị cung cấp dịch vụ phải liên tục nâng cao chất lượng, mang đến những giải pháp thực sự đáp ứng nhu cầu của người sử dụng.

Nhìn chung, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm sức khỏe thương mại tại Việt Nam vẫn còn khá thấp. Theo ông, đây là dư địa lớn để phát triển các giải pháp giúp người dân tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe thuận tiện hơn và khai thác hiệu quả hơn các quyền lợi bảo hiểm đang có.