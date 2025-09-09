Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhiều học sinh nói không đội mũ bảo hiểm vì nhà gần, sợ hỏng tóc

  • Thứ ba, 9/9/2025 14:07 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Khi bị CSGT dừng xe xử lý, nhiều học sinh biện minh cho việc không đội mũ bảo hiểm với lý do nhà ở gần trường, hoặc lo ngại đội mũ sẽ làm xẹp, hỏng tóc.

hoc sinh khong doi mu anh 1

Sáng 9/9, trên tuyến phố Vũ Trọng Phụng (phường Thanh Xuân, Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông số 7 phối hợp cùng Công an phường Thanh Xuân tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trước giờ học sinh vào lớp. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch tăng cường kiểm soát đầu năm học mới, nhằm chấn chỉnh tình trạng học sinh điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm hay chở quá số người quy định.
hoc sinh khong doi mu anh 2

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, trong gần một giờ làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện hơn 10 học sinh vi phạm. Đa số đều không đội mũ bảo hiểm, nhiều em không mang theo giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe và phải liên hệ phụ huynh tới để làm việc.
hoc sinh khong doi mu anh 3

Đáng chú ý, nhiều học sinh khi thấy CSGT liền tăng tốc, lạng lách hòng né tránh.
hoc sinh khong doi mu anh 4

Có trường hợp khi đang lạng lách với tốc độ cao, chiếc xe loạng choạng, chao đảo rồi ngã ngay trước cổng trường.
hoc sinh khong doi mu anh 5

Các cán bộ CSGT ghi nhận nhiều lý do được học sinh đưa ra để biện minh cho hành vi vi phạm như: Nhà ở gần nên không cần đội mũ, đội mũ sợ hỏng tóc, hoặc thẳng thắn thừa nhận “thấy bạn không đội nên cũng làm theo”.
hoc sinh khong doi mu anh 6

Một số em cho biết thường cởi mũ ngay khi gần đến trường cho “thoáng đầu”.
hoc sinh khong doi mu anh 7

Không ít trường hợp còn tháo biển kiểm soát xe để tránh bị nhận diện, hoặc cố tình lạng lách, đánh võng qua khu vực có lực lượng làm nhiệm vụ.
hoc sinh khong doi mu anh 8

Theo ghi nhận, so với trước đây, tình trạng học sinh vi phạm giao thông đã giảm, song những hành vi nguy hiểm như đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, chở quá số người, không đội mũ bảo hiểm… vẫn còn xảy ra.
hoc sinh khong doi mu anh 9

Để ngăn chặn tình trạng này, Phòng CSGT Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục duy trì mô hình “cổng trường an toàn giao thông”, tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà trường và chính quyền địa phương.
hoc sinh khong doi mu anh 10

Cùng với đó, việc giáo dục pháp luật về an toàn giao thông sẽ được đưa thành nội dung trọng tâm trong rèn luyện học sinh.
