Nhiều đại học xóa sổ hàng loạt tổ hợp

Năm 2026, nhiều trường đại học xóa sổ hàng loạt tổ hợp cũ, đồng thời sử dụng tổ hợp xét tuyển mới, trong đó Toán hoặc Ngữ văn là môn bắt buộc.

Các tổ hợp phải gồm ít nhất 3 môn, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của chương trình. Ảnh: Đinh Hà.

Từ năm ngoái, Bộ GD&ĐT bỏ quy định đại học chỉ được dùng 4 tổ hợp vào một ngành. Các tổ hợp phải gồm ít nhất 3 môn, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của chương trình. Trong đó, Toán hoặc Ngữ văn là bắt buộc với trọng số tính điểm không dưới 25%; số môn chung của các tổ hợp phải chiếm ít nhất 50% trọng số điểm xét tuyển.

Mùa tuyển sinh 2026, nhiều trường đã công bố phương án tuyển sinh dự kiến, bỏ hoặc bổ sung nhiều tổ hợp xét tuyển so với năm trước.

Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) xóa sổ 11 tổ hợp cũ, gồm D09 (Toán, Sử, Anh), B01 (Toán, Sinh, Sử) cùng loạt tổ hợp có các môn như Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học và Công nghệ (Nông nghiệp và Công nghiệp). Ngược lại, trường bổ sung tổ hợp C03 (Toán, Văn, Sử). 26 tổ hợp xét tuyển sử dụng trong năm 2026 như sau:

So với năm 2025, Đại học Công nghiệp Hà Nội bỏ tổ hợp X27, đồng thời bổ sung thêm 5 tổ hợp mới, gồm A02, C01, C03, C04, X05. 19 tổ hợp trường sử dụng trong năm 2026 như sau:

Đại học Luật TP.HCM loại hàng loạt tổ hợp như C00 (Văn, Sử, Địa), A00, X25, X01/C14 (Toán, Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật/Giáo dục Công dân). Đồng thời, trường bổ sung hàng loạt tổ hợp trên cơ sở hai môn chung là Ngữ văn và Ngoại ngữ. Cụ thể như sau:

Tương tự, Đại học Giao thông Vận tải cho biết tại trụ sở Hà Nội, các ngành kỹ thuật và công nghệ bổ sung hoặc thay thế tổ hợp D07 (Toán, Hóa, Anh) bằng C01 (Toán, Văn, Lý). Các tổ hợp trường sử dụng trong năm 2026 như sau:

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo bỏ 3 tổ hợp có môn Tin học, thay thế bằng 3 tổ hợp có môn Địa lý. Cụ thể như sau:

Đại học Cần Thơ sử dụng tới 50 tổ hợp xét tuyển, tăng 4 tổ hợp so với năm 2025. Năm 2026, lần đầu trường áp dụng thang điểm 40, là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp với môn chính nhân đôi.

Còn Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) xóa sổ 10 tổ hợp, gồm: A02, D09, X02, X04 (Toán, Văn, Công nghệ nông nghiệp), X06, X12 (Toán, Hóa, Công nghệ nông nghiệp), X16 (Toán, Sinh, Công nghệ nông nghiệp), X25, X26, X46 (Toán, Tin, Tiếng Nhật).

Nhà trường cho biết các tổ hợp này không hiệu quả. Theo dữ liệu tuyển sinh năm qua, có tổ hợp chỉ có 1-2 em đăng ký, thậm chí không có. Năm nay, trường xét tuyển bằng 25 tổ hợp trong năm nay, bổ sung hai tổ hợp mới là D11 (Văn, Lý, Anh) và D12 (Văn, Hóa, Anh).

Đại học Thương mại dự kiến sử dụng 12 tổ hợp xét tuyển trong năm 2026, trong đó có 4 tổ hợp mới, gồm X25, X26, X27 (Toán, Công nghệ công nghiệp, Tiếng Anh), X28 (Toán, Công nghệ nông nghiệp, Tiếng Anh).

Tám tổ hợp còn lại duy trì từ năm trước, gồm A00, A01, D03 (Toán, Văn, Tiếng Pháp), D01, D04, D07, D09 (Toán, Sử, Tiếng Anh), D10.

Bộ GD&ĐT dự kiến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra sớm hơn mọi năm, trong hai ngày 11-12/6/2026. Thí sinh chỉ thi 4 môn, gồm hai môn bắt buộc là Văn và Toán, cùng hai môn lựa chọn trong nhóm: Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ.