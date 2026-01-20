Tuyển sinh 2026: Loạt đại học xét tuyển bằng phỏng vấn

Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Đại học Việt Nhật và một số trường khác xét tuyển bằng cách kết hợp kết nhiều tiêu chí, trong đó có phỏng vấn.

Học sinh đăng ký xét tuyển tài năng được Đại học Bách khoa Hà Nội phỏng vấn, ngày 26/5/2025. Ảnh: HUST.

Năm 2026, ngoài xét tuyển thẳng và xét điểm thi tốt nghiệp THPT, Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội còn xét tuyển bằng cách kết hợp học bạ/chứng chỉ quốc tế/đánh giá năng lực và phỏng vấn.

Cụ thể, với phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực, thí sinh phải có kết quả học tập năm lớp 11 và lớp 12 đạt mức khá trở lên; hoàn thành bài kiểm tra kiến thức 3 môn. Sau đó, các em sẽ phỏng vấn trực tuyến với hội đồng tuyển sinh.

Bài thi phỏng vấn trực tuyến diễn ra sau bài kiểm tra kiến thức 1 tuần. Hội đồng phỏng vấn đánh giá thí sinh dựa trên các tiêu chí toàn diện, gồm: Hiểu biết về trường, hiểu biết về chương trình đào tạo, mức độ phù hợp của thí sinh với ngành nghề, động lực học tập, kỹ năng giao tiếp và tư duy logic.

Với xét tuyển dựa trên các chứng chỉ quốc tế kết hợp phỏng vấn, thí sinh cần có ít nhất một trong các chứng chỉ: SAT từ 1.100/1.600, ACT từ 24/36. Ngoài ra, các em cần đảm bảo kết quả học tập năm lớp 11 và lớp 12 từ mức tốt trở lên.

Với xét tuyển dựa trên học bạ kết hợp phỏng vấn, thí sinh cần có điểm trung bình cộng 3/6 môn Toán, Vật lý, Hóa, Sinh, Tin, Tiếng Anh (lớp 11, 12) đạt từ 8,3/10 trở lên; đồng thời, kết quả học tập lớp 11 và lớp 12 đạt từ mức tốt.

Hai phương thức trên, thí sinh phải tham gia phỏng vấn trực tiếp với hội đồng tuyển sinh, thời gian 14/3-15/3 và 21/3-22/3 (đợt 1).

Trong 6 phương thức xét tuyển Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) dự kiến sử dụng năm nay, có phương thức xét phỏng vấn, đánh giá thí sinh.

Trường yêu cầu thí sinh cần có học lực và hạnh kiểm 5 kỳ đầu THPT đạt khá, điểm trung bình ba năm của hai môn Toán và Ngữ văn đạt từ 15 trở lên. Thí sinh tốt nghiệp tại nước ngoài phải có điểm trung bình học tập tối thiểu 2.5/4 hoặc tương đương.

Thí sinh sẽ được tính điểm thành tích, chứng chỉ ngoại ngữ; tham gia phỏng vấn, viết bài luận hoặc thi trắc nghiệm, tùy từng chương trình. Tổng điểm đánh giá là 100. Cụ thể như sau:

Tổ hợp môn trong phần thi trắc nghiệm như sau:

Trường lưu ý với chương trình đào tạo Đổi mới và phát triển toàn cầu (Quốc tế học), thí sinh thực hiện phỏng vấn và viết bài luận bằng tiếng Anh. Các chương trình còn lại thực hiện phỏng vấn bằng tiếng Việt.

Đại học Hoa Sen cho hay trường cũng sử dụng phương thức xét tuyển bằng phỏng vấn. Thí sinh sẽ tham gia phỏng vấn trực tiếp cùng hội đồng chuyên môn của ngành. Hội đồng sẽ đánh giá toàn diện qua cách ứng xử, định hướng nghề nghiệp và khả năng giao tiếp. Theo nhà trường, đây là phương thức giúp thí sinh thể hiện bản thân.

Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, với phương thức xét tuyển tài năng, trường có diện xét theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn. Ngoài điều kiện về học bạ, thí sinh phải đáp ứng một trong các điều kiện: Là học sinh giỏi cấp tỉnh, thi khoa học kỹ thuật quốc gia, học sinh chuyên, hay từng tham dự cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.

Theo nhà trường, việc phỏng vấn nhằm đánh giá sự hiểu biết của thí sinh về xã hội nói chung, không kiểm tra kiến thức học tập. Các nội dung đánh giá gồm: Hiểu biết về trường, về chương trình đào tạo mà thí sinh dự định đăng ký xét tuyển, kế hoạch học tập nếu trúng tuyển, khả năng trình bày, lập luận, thuyết phục, đối đáp và năng khiếu riêng của bản thân (nếu có).

Thí sinh phỏng vấn trực tiếp hoặc trực tuyến, thời lượng tối đa 15 phút. Đối với mỗi câu trả lời của thí sinh, các thành viên trong tiểu ban phỏng vấn sẽ thực hiện cho điểm vào ô tương ứng.

Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) thông báo thí sinh dự tính du học nước ngoài theo chương trình chuyển tiếp quốc tế sẽ phải tham gia phỏng vấn để tính một đầu điểm trong phương thức xét tuyển tổng hợp. Thời gian phỏng vấn dự kiến là 1-10/7. Lịch phỏng vấn sẽ được gửi đến thí sinh trước 1-2 ngày phỏng vấn.