Các đại học đang 'ưu ái' chứng chỉ IELTS ra sao?

Cùng với quy đổi điểm IELTS thành điểm môn Tiếng Anh, nhiều trường đại học cộng điểm hoặc ưu tiên xét tuyển với các thí sinh có chứng chỉ IELTS.

Theo thông báo tuyển sinh, Đại học Văn Lang cho biết sẽ quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ sang điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển. Trong đó, với chứng chỉ IELTS, trường chấp nhận quy đổi từ mức 4.0.

Trong khi đó, Đại học Kinh tế Quốc dân quy đổi từ mức 5.5 IELTS, tương đương 8 điểm tiếng Anh.

Độc giả có thể tham khảo bảng quy đổi điểm IELTS năm 2026 của các trường như sau:

STT Trường Quy đổi điểm IELTS 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0-9.0 1 Đại học Văn Lang 5 6 7 8 9 9,5 10 10 10 2 Đại học Kinh tế Quốc dân





8 8,5 9 9,5 10 10 3 Đại học Mở TP.HCM



7 8 9 10 10 10 10 4 Học viện Báo chí và Tuyên truyền



7 8 9 9,5 10 10 10 5 Đại học Nguyễn Tất Thành

8 8 9 9 9 9,5 9,5 10 6 Đại học Nha Trang



6 7 8 9 10 10 10 7 Đại học Nam Cần Thơ



8,5 9 9,5 10 10 10 10 8 Đại học Yersin Đà Lạt 7 8 9 10 10 10 10 10 10 9 Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) 7 7,5 8 8,5 9 9,25 9,5 9,75 10

IELTS là hệ thống kiểm tra Anh ngữ Quốc tế với 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết. Ảnh: Telegraph.

Cùng với quy đổi điểm IELTS sang điểm môn Tiếng Anh, nhiều trường đồng thời cộng điểm cho thí sinh có chứng chỉ này.

Cụ thể, mùa tuyển sinh 2026, Đại học Mở TP.HCM cho biết sẽ cộng điểm cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Trong đó, IELTS từ 8.5 trở lên được cộng mức tối đa 2 điểm, còn IELTS 8.0 cộng 1,5 điểm, IELTS 7.0-7.5 được cộng 1 điểm, 6.0-6.5 IELTS cộng 0,5 điểm.

Tại Đại học Nguyễn Tất Thành, thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 4.5 được ưu tiên xét tuyển vào các ngành có môn Tiếng Anh bằng cách quy đổi sang thang điểm 10, đồng thời được cộng thêm 0,5-2 điểm.

Tương tự, tại Đại học Nam Cần Thơ, thí sinh có IELTS từ 5.0 được ưu tiên xét vào chương trình đại học bằng tiếng Anh, liên kết đào tạo quốc tế. Trường sẽ kết hợp với một số tiêu chí khác để xét tuyển.

Trước đó, năm 2025, nhiều trường đại học cũng cộng điểm cho thí sinh có chứng chỉ IELTS. Ví dụ, thí sinh đăng ký xét tuyển vào Đại học Dược Hà Nội có chứng chỉ IELTS từ 5.5 được cộng 0,25-2 điểm khuyến khích vào tổng điểm xét tuyển (quy về thang điểm 30), áp dụng với mọi ngành.

Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Đại học Thương mại cũng cộng 0,5-3 điểm khuyến khích cho thí sinh có chứng chỉ IELTS. Trong khi đó, Đại học Hà Nội cộng khuyến khích từ 1-4 điểm, tùy theo mức điểm IELTS; Đại học Luật TP.HCM cộng từ 1-3 điểm.

IELTS hiện là chứng chỉ năng lực tiếng Anh phổ biến nhất thế giới. Bài thi này đánh giá bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết của thí sinh trên thang 9 điểm.

Chứng chỉ ngoại ngữ này bắt đầu được các trường đại học ở Việt Nam đưa vào làm một trong những tiêu chí xét tuyển từ năm 2017, tiên phong là Đại học Kinh tế Quốc dân.

Đến nay, sau gần 7 năm, từ chỗ chỉ các trường kinh tế top đầu, trường đào tạo ngôn ngữ, nhiều trường thuộc khối y dược, sư phạm, kỹ thuật, quân đội, công an cũng đưa chứng chỉ IELTS vào xét tuyển.

Như các thông tin nêu trên, chỉ với một chứng chỉ IELTS, thí sinh có thể được tính "thành tích" hai lần. Nhiều người cho rằng điều này gây mất công bằng khi sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh.

Bộ GD&ĐT cho biết quy chế tuyển sinh đại học năm nay có một số điều chỉnh, trong đó dự kiến giới hạn điểm cộng với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ, tối đa 1-2 điểm.

Chủ trương này được đưa ra trong bối cảnh thực tế tuyển sinh những năm gần đây có sự gia tăng mạnh mẽ cộng điểm ưu tiên cho chứng chỉ ngoại ngữ, tạo chênh lệch rõ rệt về cơ hội trúng tuyển giữa các nhóm thí sinh.