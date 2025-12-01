Nhiều chuyến bay tại sân bay Phú Bài nguy cơ đổi lịch vì mưa dông

Vietnam Airlines cho biết do ảnh hưởng mưa dông chiều 1/12 nên các chuyến bay đến, đi từ sân bay Phú Bài (Huế) có thể phải thay đổi lịch khai thác hoặc bay chờ.

Vietnam Airlines nhấn mạnh việc phải thay đổi kế hoạch khai thác vì lý do thời tiết là để nhằm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho mỗi chuyến bay, hành khách và phi hành đoàn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ khoảng đêm ngày 2/12 đến hết ngày 3/12, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-120 mm, có nơi trên 180 mm.

Từ đêm 3/12 đến ngày 5/12, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, lượng mưa dao động 50-150 mm, có nơi trên 250 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn, lượng mưa trên 100 mm chỉ trong 3 giờ. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Nhiều chuyến bay tại sân bay Phú Bài (Huế) nguy cơ đổi lịch vì mưa dông.

Không chỉ hàng không mà ngành đường sắt cũng thông báo về việc thay đổi lịch trình tàu chạy. Cụ thể, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, thời gian qua, đợt mưa lũ lịch sử tại khu vực Nam Trung Bộ đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu hạ tầng đường sắt, khiến nhiều điểm đường sắt bị hư hỏng nặng.

Mặc dù tuyến đường sắt Bắc Nam đã được khắc phục xong từ ngày 25/11 (sau 8 ngày ách tắc) nhưng vẫn còn nhiều điểm chạy chậm. Để bảo đảm an toàn chạy tàu và phù hợp với điều kiện thực tế, ngành Đường sắt buộc phải điều chỉnh kế hoạch chạy tàu khác.

Theo đó, tạm ngừng chạy tàu SE6/SE5 xuất phát tại ga Sài Gòn và ga Hà Nội từ ngày 2/12 đến hết ngày 10/12/2025.

Tạm ngừng chạy tàu SE22/SE21 xuất phát tại ga Sài Gòn và ga Đà Nẵng vào các ngày 2, 3, 4, 8, 9 và 10/12/2025.

Hành khách được khuyến cáo liên tục theo dõi tin nhắn thông báo ngừng chạy tàu trên điện thoại để kịp thời cập nhật và vui lòng thực hiện trả vé online tại website dsvn.vn hoặc trả vé trực tiếp tại các nhà ga với chính sách hoàn trả không thu phí.