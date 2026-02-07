Nhiều cầu thủ chấn thương nặng, bác sĩ U23 Việt Nam lý giải nguyên do

Từ những pha va chạm mạnh đến các tình huống đổi hướng đột ngột, nhiều cầu thủ U23 Việt Nam lần lượt chấn thương nặng, buộc phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Trong trận bán kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc, Hiểu Minh (sinh năm 2003) dính chấn thương nặng ở đầu gối phải sau một pha va chạm mạnh. Cầu thủ này không thể tiếp tục thi đấu, phải rời sân bằng cáng và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Ở trận Ninh Bình gặp Công An Hà Nội tại vòng 12 V-League 2025-2026, Thái Sơn dính chấn thương khi đặt trụ chân phải để hãm phanh và xoay người theo tiền đạo Leonardo Artur đang đổi hướng đột ngột.

Tối 4/2, người hâm mộ bóng đá Việt Nam thêm một lần lo lắng khi Phạm Minh Phúc dính chấn thương trong trận đấu cấp CLB tại ASEAN Club Championship 2025-2026 và phải rời sân bằng cáng. HLV Mano Polking mới đây cũng tiết lộ Đình Bắc bị chấn thương trong buổi tập luyện trước trận đấu.

Khi các giải đấu lớn dần khép lại, danh sách cầu thủ U23 chấn thương lại tiếp tục nối dài. Những ca chấn thương xuất hiện liên tiếp phản ánh áp lực thể lực mà cầu thủ phải đối mặt sau các chuỗi thi đấu với mật độ cao.

Cú va chạm khiến Hiểu Minh đứt dây chằng, phải phẫu thuật. Ảnh: AFC.

Nguyên nhân nhiều cầu thủ ‘lên cán’

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Trần Huy Thọ, bác sĩ đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam và U23 Việt Nam, cho biết sau những giải đấu kéo dài với mật độ thi đấu dày đặc như SEA Games hay U23 châu Á, phần lớn cầu thủ đều rơi vào tình trạng quá tải tích lũy.

Trong suốt thời gian thi đấu, cơ thể cầu thủ vẫn có thể duy trì hiệu suất nhờ động lực cạnh tranh, sự hưng phấn tinh thần và mức độ tập trung cao độ. Những yếu tố ấy giúp họ vượt qua mệt mỏi, che lấp cảm giác đau nhức và tiếp tục ra sân. “Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cơ thể không chịu tổn thương”, bác sĩ Thọ nói.

Thực tế, xuyên suốt giải đấu, hệ cơ - gân - khớp của cầu thủ phải liên tục hứng chịu các vi chấn thương nhỏ, lặp đi lặp lại. Khi guồng quay thi đấu khép lại, cường độ vận động giảm xuống, những tổn thương từng bị “đè nén” bởi adrenaline và tinh thần thi đấu bắt đầu bộc lộ rõ hơn.

Nếu cầu thủ không có đủ thời gian hồi phục mà lập tức quay lại tập luyện, thi đấu cho CLB, nguy cơ chấn thương sẽ tăng lên đáng kể. Vì thế, việc nhiều cầu thủ gặp chấn thương ngay sau các giải đấu lớn không phải là hiện tượng bất thường, mà là hệ quả gần như tất yếu của một quá trình căng thẳng kéo dài.

Theo bác sĩ Thọ, sau khi trải qua nhiều giải đấu liên tục, cơ thể cầu thủ sẽ rơi vào tình trạng quá tải tích lũy. Ảnh: NVCC.

Bác sĩ Thọ chỉ ra trong điều kiện lý tưởng, sau mỗi giải đấu lớn, cầu thủ cần tối thiểu từ 7 đến 14 ngày để cơ thể hồi phục tương đối đầy đủ. Khoảng thời gian này không cố định, mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố như số phút thi đấu, vị trí trên sân, cường độ vận động cũng như tiền sử chấn thương của từng người.

Sau khi giành huy chương vàng SEA Games 33, thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ được nghỉ khoảng 3 ngày trước khi hội quân trở lại để chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại U23 châu Á 2026. Kết thúc hành trình tại đấu trường châu lục, các cầu thủ tiếp tục có quãng nghỉ ngắn, chỉ vài ngày, rồi trở về CLB để bước vào các giải đấu tiếp theo trong mùa giải. Lịch thi đấu nối tiếp nhau khiến nhiều cầu thủ gần như không có thời gian hồi phục trọn vẹn.

Vị chuyên gia nhấn mạnh hồi phục không đơn thuần là nghỉ ngơi hoàn toàn. Đó là một quá trình có kiểm soát, bao gồm giảm tải hợp lý, tập hồi phục, điều chỉnh giấc ngủ, dinh dưỡng và đánh giá lại thể trạng tổng thể.

“Khi giai đoạn này bị rút ngắn hoặc bỏ qua, cơ thể chưa kịp tái tạo đã phải gánh thêm áp lực mới, từ đó làm gia tăng nguy cơ chấn thương, đặc biệt là chấn thương cơ và các chấn thương do quá tải”, bác sĩ Trần Huy Thọ nhấn mạnh.

Giai đoạn quan trọng với các cầu thủ chấn thương

Ngày 28/1, Hiểu Minh trải qua ca phẫu thuật tái tạo dây chằng. Theo đánh giá của bác sĩ trực tiếp phẫu thuật, cầu thủ này cần khoảng 8-9 tháng để có thể tập luyện trở lại, trong khi thời gian quay lại thi đấu chuyên nghiệp có thể kéo dài từ 9 đến 10 tháng, tùy vào đáp ứng điều trị và tiến trình phục hồi cá nhân.

Đến ngày 6/2, Thái Sơn cũng vừa trải qua ca mổ tái tạo dây chằng kéo dài hơn một giờ. Sau phẫu thuật, anh dự kiến cũng phải tạm rời xa sân cỏ từ 8 đến 9 tháng để hồi phục hoàn toàn. Nếu quá trình phục hồi diễn ra thuận lợi, mốc thời gian này có thể được rút ngắn, song vẫn cần sự theo dõi chặt chẽ.

Thái Sơn vừa trải qua ca phẫu thuật vào ngày 6/2. Ảnh: BVCC.

Với những cầu thủ từng dính chấn thương nặng như Hiểu Minh hay Thái Sơn, bác sĩ Thọ nhấn mạnh việc trở lại thi đấu càng đòi hỏi sự thận trọng. Không thể chỉ dựa vào cảm giác hết đau để đưa ra quyết định, mà cần đánh giá toàn diện khả năng vận động, sức mạnh cơ bắp và độ ổn định của vùng chấn thương.

Quá trình tăng tải vì thế phải được xây dựng theo một lộ trình rõ ràng, từ tập luyện nhẹ, tập chuyên môn cho đến thi đấu trở lại. Nếu nóng vội hoặc chịu áp lực thành tích, cầu thủ rất dễ tái chấn thương, thậm chí với mức độ nghiêm trọng hơn. “Việc bảo vệ cầu thủ ở giai đoạn này có ý nghĩa rất lớn đối với sự nghiệp lâu dài của các vận động viên”, vị bác sĩ tuyển quốc gia nói.