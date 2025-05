'Nhiệm vụ bất khả thi 8’ được nhận xét 'chuẩn mực vàng' phim hành động

“Mission: Impossible – The Final Reckoning” vừa có buổi ra mắt báo chí và nhận phản hồi tích cực, được cho là hồi kết mãn nhãn của loạt phim hành động kinh điển.

Theo Variety, Nhiệm vụ bất khả thi 8 (tựa gốc: Mission: Impossible – The Final Reckoning) sau buổi chiếu đặc biệt cho báo giới đang nhận về hàng loạt lời khen về chất lượng.

Nhà phê bình Courtney Howard nhận xét: “Phim cháy hết mình. Một cú bùng nổ adrenaline với những pha hành động mãn nhãn bậc nhất khiến người xem phải trầm trồ. Tom Cruise và cộng sự đã tạo nên chuẩn mực vàng, một tác phẩm hành động ấn tượng và đầy táo bạo của thời đại”.

Đồng quan điểm, nhà báo kiêm thành viên BAFTA Simon Thompson cũng tán dương nội dung phần kết thương hiệu Nhiệm vụ bất khả thi. “Sắc sảo và thông minh đến từng chi tiết, phần thứ 8 của thương hiệu gay cấn bậc nhất mọi thời đại này lại tiếp tục là một chiến thắng vẻ vang. Nhiều cảnh hành động thót tim, khó bom tấn nào vượt qua được. Cruise và McQuarrie đã hoàn toàn chinh phục tôi”, ông viết.

Người sáng lập kiêm tổng biên tập của Offscreen Central, Kenzie Vanunu, dành lời khen cho Nhiệm vụ bất khả thi 8 về mức độ giải trí cao. Kenzie đánh giá tác phẩm là một bữa tiệc hoành tráng với những cảnh hành động không ngừng nghỉ, khiến cô phải liên tục tự hỏi liệu Tom Cruise có ổn không xuyên suốt bộ phim.

“Có hơi quá nhiều chi tiết xảy ra cùng lúc, nhưng nhìn chung đây vẫn là một trải nghiệm điện ảnh đáng giá”, Kenzie Vanunu kết luận.

Mission: Impossible 8 là phần cuối cùng của loạt phim. Ảnh: Paramount Pictures.

Sau 28 năm, Mission: Impossible 8 chính thức khép lại hành trình của thương hiệu hành động điệp viên đình đám. Lấy bối cảnh 2 tháng sau sự kiện của phần Dead Reckoning (2023), chuyện phim tiếp tục theo chân siêu điệp viên Ethan Hunt trong nỗ lực tiêu diệt một trí tuệ nhân tạo có tên gọi “The Entity” trước khi nó rơi vào tay kẻ xấu.

Bên cạnh Tom Cruise, phim còn quy tụ dàn sao nổi tiếng gồm Hayley Atwell, Hannah Waddingham, Pom Klementieff, Nick Offerman, Shea Whigham, Simon Pegg, Katy O’Brian, Angela Bassett, Ving Rhames và Esai Morales.

Sau buổi công chiếu dành cho báo chí, Mission: Impossible 8 sẽ được trình chiếu ngoài hạng mục tranh giải tại Liên hoan phim Cannes hôm 14/5 sắp tới. Tom Cruise cùng biên kịch kiêm đạo diễn Christopher McQuarrie đều sẽ có mặt tại sự kiện. Đây đánh dấu lần thứ ba Cruise đến với Cannes, sau lần đầu vào năm 1992 với phim tình cảm Far and Away của Ron Howard, và lần thứ hai với Top Gun: Maverick vào năm 2022.

Tính đến hiện tại, thương hiệu Mission: Impossible đã mang về tổng doanh thu hơn 4 tỷ USD trên toàn cầu. Phần phim có doanh thu cao nhất là Fallout (2018), cũng được đánh giá là phần hay nhất của thương hiệu.