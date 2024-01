Nhật ký CES 2024: Sơ hở là nhắc đến AI

Loạt phụ kiện hỗ trợ sạc không dây Qi2. Anker giới thiệu 3 phụ kiện tương thích chuẩn sạc không dây Qi2. Đầu tiên là sạc dự phòng MagGo (trái, giá 70 USD ) với dung lượng 6.600 mAh, nặng 266 g. Tiếp theo, đế sạc MagGo Wireless Charging Station (phải, giá 110 USD ) có dạng cắm điện, bổ sung đế sạc Apple Watch và AirPods. Do tích hợp nam châm, người dùng có thể sạc cho thiết bị hỗ trợ Qi2 lẫn MagSafe như iPhone. Model cuối cùng là ổ điện nối dài The Orb (giữa, giá 100 USD ) với mặt trước là đế sạc không dây, kèm nhiều lỗ cắm điện ở mặt sau. Ảnh: The Verge.