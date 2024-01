Nhật ký CES 2024: Ra mắt TV trong suốt và loạt laptop mới

Khi phần cứng tablet và laptop cùng kết hợp Thoạt nhìn, Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid giống laptop 2-trong-1 bình thường. Tuy nhiên khi tách ra, màn hình sẽ biến thành tablet Android kích thước 14 inch, trong khi mâm bàn phím chứa phần cứng laptop Windows đầy đủ. Không chỉ đóng vai trò tablet, màn hình của ThinkBook Plus có thể dùng làm màn hình không dây hoặc bảng vẽ cảm ứng. Trong khi đó, mâm bên dưới có thể kết nối với màn hình khác để trở thành PC mỏng nhẹ, kèm bàn phím và chuột. Do kết hợp giữa tablet và laptop, ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid sở hữu 2 phần cứng. Mâm bàn phím trang bị chip Intel Core Ultra 7, RAM tối đa 32 GB, SSD 1 TB, pin 75 Wh. Trong khi đó, mặt tablet có màn hình OLED 14 inch, chip Snapdragon 8+ Gen 1, RAM 12 GB, bộ nhớ 256 GB, pin 38 Wh, camera kép 13 + 5 MP phía sau và camera selfie Full HD. Sản phẩm có giá 2.000 USD , dự kiến lên kệ từ quý III. Ảnh: XDA.