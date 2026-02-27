Nhật ký bác sĩ ghi chuyện khóc cười nghề y

"Khóc cười chuyện nghề y" là một nhật ký ghi lại những ngày tháng đầy thử thách khi Adam Kay phải đối mặt với thời gian làm việc quá dài, những ca sinh nở bất ngờ, những đêm thao thức vì bệnh nhân nguy kịch...

Sách Khóc cười chuyện nghề y.

Cuộc sống và công việc của bác sĩ từ lâu đã là đề tài thu hút sự quan tâm của công chúng, tuy nhiên không nhiều tác phẩm có thể khắc họa được đời sống nghề y một cách thuyết phục và gần gũi. Khóc cười chuyện nghề y (MedInsights & Nhà xuất bản Thế giới ấn hành) là một trong số ít cuốn sách làm được điều đó, thông qua chính trải nghiệm của tác giả với tư cách là một bác sĩ trẻ làm việc trong bệnh viện công tại Vương quốc Anh.

Những câu chuyện trong sách được kể từ trải nghiệm cá nhân, gắn với bối cảnh hệ thống y tế (NHS) của Anh, qua đó góp thêm một góc nhìn về nghề y, nhằm đem lại sự thấu hiểu đối với người làm nghề hơn là đưa ra những đánh giá hay so sánh ở bình diện hệ thống.

Cuốn sách là một nhật ký hiện thực ghi lại những ngày tháng đầy thử thách khi Adam Kay phải đối mặt với thời gian làm việc quá dài tới kiệt sức, những ca sinh nở bất ngờ, những đêm thao thức vì bệnh nhân nguy kịch và cả việc ngủ trong bãi đậu xe bệnh viện vì quá mệt mỏi, thậm chí lỡ dở chuyện tình cảm lứa đôi vì áp lực công việc…

Bên cạnh đó, cuốn sách còn là lời phơi bày thẳng thắn về những khó khăn hệ thống mà bác sĩ trẻ phải đối diện, từ mức lương thấp, áp lực triền miên, cho đến sự phán xét trong xã hội về sự “không hoàn hảo” của người làm nghề chữa bệnh. Kay không ngần ngại thừa nhận rằng, các bác sĩ cũng là những con người bình thường, có cảm xúc, mệt mỏi, đôi khi phạm sai lầm, và cũng cần được thấu hiểu hơn là được kỳ vọng như là những “siêu nhân”.

Khóc cười chuyện nghề y còn phản ánh rõ nét những thách thức mang tính hệ thống với đầy mâu thuẫn: lòng yêu nghề đam mê cứu người song hành cùng cảnh thiếu nguồn lực, bất cập trong chính sách, và sự cô đơn thầm lặng của những người ở tuyến đầu chăm sóc sức khỏe.

Tác giả Adam Kay. Ảnh: The Talegraph.

Tất cả những nội dung trên được truyền tải thông qua giọng kể vừa hóm hỉnh, thậm xưng nhưng cũng đầy nhân văn của tác giả. Những tình huống dở khóc dở cười khiến người đọc vừa bật cười, vừa giật mình nhận ra thực tế khắc nghiệt của nghề y mà ít người ngoài ngành có thể hiểu được. Bởi chỉ trong nháy mắt, một câu chuyện cười có thể biến thành một ca cấp cứu căng thẳng, lột tả đúng cảm giác “cười để không khóc” của những người bác sĩ.

Chính sự kết hợp giữa hài và bi này đã giúp tạo nên một cuốn sách hấp dẫn không chỉ với các bác sĩ, sinh viên y khoa hay nhân viên y tế, mà còn với đông đảo độc giả muốn hiểu sâu hơn về hình ảnh người thầy thuốc cũng như nghề thầy thuốc. Đây cũng là lý do giúp cuốn sách trở thành tác phẩm bán chạy toàn cầu với hơn 3 triệu bản, đứng đầu nhiều bảng xếp hạng, được dịch sang 37 ngôn ngữ và giành nhiều giải thưởng.

Được xuất bản đúng dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, Khóc cười chuyện nghề y như một món quà tinh thần, giúp cộng đồng nhìn lại những hy sinh thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ - những người đang ngày đêm chiến đấu với bệnh tật, đôi khi phải đánh đổi cả sức khỏe và thời gian riêng tư để cứu sống bệnh nhân. Cuốn sách là lời nhắc nhở rằng: đằng sau bộ áo blouse trắng là những con người thật, mệt mỏi thật, và họ xứng đáng được tôn vinh, trân trọng và cảm thông sâu sắc.

-------------------

Trong bài có sử dụng hình ảnh của Duy Hiệu.