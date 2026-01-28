Chuyện tại bệnh viện Đại học Y lúc 4h sáng và cuộc hội ngộ xúc động

"Có rất nhiều thầy thuốc giỏi, nhưng thầy thuốc lớn là một chuyện khác. Với tôi, BS Nguyễn Lân Hiếu là một thầy thuốc rất lớn", nhà văn Tạ Duy Anh nói.

Nhà văn Tạ Duy Anh là một trong nhiều bệnh nhân có mặt tại sự kiện ra mắt cuốn sách Thương - Câu chuyện tiếp tục từ trái tim của BS Nguyễn Lân Hiếu, diễn ra sáng 28/1.

Tham gia sự kiện, một độc giả đã hỏi bác sĩ (BS) vì sao ông không "khoe" thành tích học hàm học vị, chức danh trên bìa sách như nhiều người vẫn làm.

Tác giả kể lại câu chuyện vui về việc nghe trộm đoạn hội thoại của những bệnh nhân từ quê lên viện khám, họ nói "Ở đây toàn tiến sĩ, giáo sư, không có bác sĩ, tôi về". BS Hiếu gật gù đồng tình: "Quả thực, tiến sĩ, thạc sĩ là chức danh cho người nghiên cứu, giáo sư là để giảng dạy; còn với chữa bệnh, tôi chỉ là một bác sĩ thôi".

BS Nguyễn Lân Hiếu tại buổi ra mắt sách. Ảnh: Thúy Hạnh.

"Chữa cho em bé khỏi bệnh, tôi vui cả tháng"

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu là Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, từng kiêm nhiệm cùng lúc Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Bố ông là GS Nguyễn Lân Dũng, họ nội họ ngoại đều có nhiều người có tiếng trong giới y tế, giáo dục. Ông hiện là Phó trưởng bộ môn Tim mạch, Đại học Y Hà Nội. Ông cũng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV, tái cử khóa XV. Chỉ riêng công việc, ông đã đảm nhiệm tới 3 vai trò.

Vừa phải khám chữa bệnh, vừa nghiên cứu khoa học, vừa giảng dạy - "cả 3 nhiệm vụ cứ thế xoắn lấy cuộc sống của bác sĩ chúng tôi", ông nói. Một ngày của ông bắt đầu từ 5h sáng và kết thúc gần nửa đêm. Cứ 5h sáng mỗi ngày, thư ký sẽ nhắn ông một danh sách việc phải làm: khám bệnh, hội chẩn, gặp đối tác,...

Mỗi tuần ông bay tối thiểu một lần. Thời gian chết trên máy bay là thời gian duy nhất ông có để viết vài dòng trên trang cá nhân, từ đó ra đời cuốn sách này.

BS Ngô Đức Hùng, tác giả cuốn Để yên cho bác sĩ hiền, là một người đồng nghiệp thân cận của BS Nguyễn Lân Hiếu, cho biết BS Hiếu là người nghiêm khắc trong nghề. Khi mới công tác tại bệnh viện Đại học Y, anh ngạc nhiên khi thấy 4h sáng, các nhân viên bỗng nháo nhác sắp xếp lại phòng bệnh. Hóa ra đó là giờ BS Hiếu có mặt tại bệnh viện, ông sẽ đi qua khoa cấp cứu kiểm tra.

"4h-6h sáng là giờ mọi người mệt mỏi, chỉ cần lơ là một chút là sự cố có thể xảy ra. Sự nghiêm khắc đó của ông ẩn giấu sự cảm thông, lo lắng cho công việc của mọi người", BS Hùng nói.

Sự kiện ra mắt sách "Thương - Câu chuyện tiếp tục từ trái tim". Từ trái sang phải: BS Ngô Đức Hùng, BS Nguyễn Lân Hiếu, biên tập viên Diệu Thủy. Ảnh: Thúy Hạnh.

Bản thân tính chất công việc ngành y đã nhiều vất vả, nhưng BS Nguyễn Lân Hiếu cho rằng các bác sĩ Việt Nam còn chịu thêm nhiều áp lực. Áp lực thiếu thiết bị y tế cho bác sĩ vùng xa, áp lực từ xã hội do cơ chế thị trường, áp lực từ người nhà bệnh nhân không hiểu rõ rủi ro của ca bệnh, khi có biến chứng thì tấn công bác sĩ.

"Chúng ta chưa có hệ thống pháp luật bảo vệ cho bác sĩ. Trước đây, tôi đề xuất nhiều lần cần có bảo hiểm y nghiệp như bác sĩ nước ngoài. Bác sĩ cũng là con người, có khi làm không tốt hoặc bệnh diễn tiến đặc biệt, khi đó sẽ có bảo hiểm chi trả cho gia đình người bệnh. Tuy nhiên, tới giờ điều đó vẫn chưa có", ông nói.

Dù ngành y tế có nhiều áp lực, ông vẫn yêu nghề và khuyên lớp trẻ cố gắng yêu nghề. "Dù phải khổ tới mấy, nhưng mổ được ca thành công, mình cũng sung sướng cả tuần. Chữa được cho một em bé khỏi bệnh là sung sướng cả tháng. Đó chính là động lực để mình phát triển", bác sĩ khuyên nhủ.

Cuộc hội ngộ xúc động giữa bác sĩ và các bệnh nhân cũ

Tại sự kiện, rất đông khán giả là bệnh nhân cũ hoặc đang là bệnh nhân của BS Nguyễn Lân Hiếu. Thậm chí cả người thân của bệnh nhân được BS Hiếu chữa trị từ 30 năm trước cũng tới cảm ơn bác sĩ. Nhiều người lặn lội từ các tỉnh thành xuống tận Hà Nội để tham dự sự kiện, gặp vị ân nhân của mình và gia đình.

Trong các khán giả, có nhà văn Tạ Duy Anh. Ông cũng từng là bệnh nhân của BS Hiếu. "Nếu tôi không gặp bác sĩ Hiếu, chắc chắn hôm nay tôi không có mặt ở đây", nhà văn nói.

Nhà văn cho biết ông theo dõi trang cá nhân của BS Hiếu đã lâu. Ông thấy BS đi nước ngoài lúc nào cũng trăn trở mang những phát triển y tế của nước ngoài về để thực hiện tại Việt Nam. "Sang Mexico, ông nghĩ về chính sách viện phí như vậy liệu có thể áp dụng ở Việt Nam không. Sang Philippines, Singapore, ông thấy có những máy sốc tim tự động đặt ở nơi công cộng, ông lại nghĩ về Việt Nam", nhà văn kể lại.

"Có rất nhiều thầy thuốc giỏi, nhưng thầy thuốc lớn là một chuyện khác. Với tôi, BS Nguyễn Lân Hiếu là một thầy thuốc rất lớn", nhà văn xúc động nói.

Cuốn sách "Thương - Câu chuyện tiếp tục từ trái tim". Ảnh: Nhã Nam.

Thương - Câu chuyện tiếp tục từ trái tim là cuốn sách thứ hai của BS Nguyễn Lân Hiếu. Người đọc có thể đọc trong sách về những tình huống căng thẳng, khoảnh khắc nghẹt thở trong phòng can thiệp, khi các bác sĩ căng não can thiệp những ca tim bên lằn ranh sống chết. Cuốn sách cũng chứa nhiều bài viết mang cái nhìn thẳng thắn của tác giả với ngành y và những vấn đề nóng hổi của xã hội hiện đại.

Tên Thương của cuốn sách cũng ghi dấu hành trình đầy tình yêu thương. Đó là tên các cây cầu mà nhóm thiện nguyện của BS Hiếu đã góp sức xây dựng ở các địa phương vùng sâu, vùng xa, cũng là tên bác sĩ đã đặt cho một em bé bị bỏ rơi ở Bình Dương, sau khi bác sĩ thực hiện ca tim mạch can thiệp thành công cho em cách đây vài năm.