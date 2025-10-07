Nữ bác sĩ tự chữa lành khối u

Tôi tự điều trị hàng ngày bằng các loại cây từ giấc mơ ấy. Qua vài tháng, khối u dần nhỏ lại và cuối cùng biến mất.

Có lẽ yêu thương bản thân ngày nay không còn là ý tưởng quá xa lạ hay táo bạo như hồi tôi bắt đầu bàn về nó cách đây năm mươi năm. Giờ đây, khái niệm này đã trở thành một phần tự nhiên trong ngôn ngữ của cộng đồng chúng ta. Nhưng biết đến thuật ngữ này là một chuyện, còn sống với nó thực sự lại là chuyện khác.

Chỉ khi biết mình đáng được yêu thương, chúng ta mới có thể thực sự yêu thương người khác. Chúng ta không thể yêu thương ai nếu không tin rằng bản thân mình cũng đáng được yêu thương. Đó là lý do tại sao một khi đã chọn tình yêu thay vì nỗi sợ, đây là khía cạnh đầu tiên chúng ta cần làm rõ. Vậy điều gì ngăn cản chúng ta nhận ra rằng mình xứng đáng được yêu?

Trong một số trường hợp, chúng ta bị những niềm tin vô thức kìm lại. Nhiều người trong chúng ta, kể cả tôi, lớn lên với những niềm tin tôn giáo khiến chúng ta nhầm lẫn giữa yêu thương bản thân và kiêu ngạo. Chúng ta không để tình yêu bước vào vì bằng cách nào đó, chúng ta nghĩ rằng mình không xứng đáng hoặc ngộ nhận nó là sai trái. Bạn chắc đã từng nghe câu nói: “Trèo cao ngã đau”, một câu thường bị hiểu sai.

Cao ngạo dựa trên những giả định sai lầm, như nghĩ rằng mình tốt hơn hoặc quan trọng hơn người khác, hay những đóng góp của mình có giá trị hơn, tất yếu sẽ khiến ta thất bại. Nhưng yêu thương bản thân hoàn toàn không phải là kiêu ngạo. Đó là lòng biết ơn đối với cuộc sống mà ta đã được ban tặng. Khi từ chối yêu thương bản thân, chúng ta cũng đóng cửa với tình yêu từ tất cả mọi người dành cho mình. Để đón nhận tình yêu thương, chúng ta cần gỡ bỏ những niềm tin đó từng chút một.

Yêu thương chính mình là nền tảng cho mọi tình yêu, gồm cả tình yêu mà chúng ta trao đi và nhận lại. Điều này vô cùng quan trọng. Mặc dù hầu hết bệnh nhân của tôi hôm nay đều nói rằng họ hiểu điều tôi đang nói đây, nhưng khi tôi bắt đầu hỏi xoáy sâu hơn, thì rõ ràng là sâu thẳm bên trong nhiều người vẫn không chắc chắn rằng liệu họ có xứng đáng với tình yêu của chính mình hay không. Nhiều người vẫn giữ những niềm tin vô thức dựa trên các trải nghiệm trong quá khứ, vượt qua cả suy nghĩ ý thức của họ. Chính vì điều đó, chúng ta cần chủ động hướng tình yêu trở lại với chính mình.

Bác sĩ Gladys McGarey, người đã qua đời năm 2024 ở tuổi 104. Bà đã chia sẻ quá trình tự chữa lành của mình trong sách Sống một đời xứng đáng.

Hãy dành một khoảnh khắc để tự hỏi: Tôi có thực sự tin rằng mình xứng đáng với tình yêu mà mình dành cho người khác không? Tôi có tin rằng cơ thể mình, dù có những khuyết điểm, vẫn xứng đáng được yêu thương? Tôi có tin rằng tâm hồn mình, dù đã phạm nhiều sai lầm trong đời, vẫn xứng đáng được yêu thương? Tôi có tôn trọng, ngưỡng mộ, tôn vinh và tin tưởng chính mình không?

Nếu câu trả lời của bạn không được vững vàng như bạn mong, đừng lo sợ. Không bao giờ là quá muộn để khắc phục chuyện này. Tôi đã dành cả cuộc đời mình để học cách yêu thương bản thân. Mỗi ngày tôi lại tiến bộ hơn đôi chút. Mỗi khi khó khăn ập đến, tôi lại có cơ hội để củng cố tình yêu bản thân thông qua thực hành. Và thậm chí đến hơn chín mươi tuổi, tôi vẫn còn cơ hội để thực hành phương châm sống này khi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú.

Tôi từng đối mặt với ung thư trước đây, vào năm 1961. Bill và tôi mới bắt đầu chịu chút đàm tiếu do công việc của chúng tôi trong lĩnh vực sức khỏe toàn diện, và cùng lúc ấy, một khối u hình quả trứng bắt đầu phát triển trên tuyến giáp của tôi. Chỉ vài tuần sau khi tôi phát hiện ra nó, khối u đã phát triển dài đến hai centimet rưỡi. Khi đó, đứa con cả của tôi đang ở tuổi thiếu niên, và con út mới chỉ một tuổi. Tôi lưỡng lự liệu mình nên theo đuổi phương pháp điều trị bằng Tây y hay cố gắng tự chữa lành một cách tự nhiên, vì vậy tôi đã cầu xin một giấc mơ chỉ dẫn cho mình.

Ngay sau đó, tôi mơ thấy những loại cây có thể giúp mình: nha đam, cây ocotillo (phúc quế), và tro đốt từ gỗ cây dương. Tôi may mắn có gia đình cùng người thân hỗ trợ nhiệt tình vào thời điểm đó, vì vậy đã cắt giảm được lịch trình bận rộn để bắt đầu một chế độ nhịn ăn nghiêm ngặt kết hợp với thiền và cầu nguyện. Tôi tự điều trị hàng ngày bằng các loại cây từ giấc mơ ấy. Qua vài tháng, khối u dần nhỏ lại và cuối cùng biến mất.

Quyết định tự chữa lành khối u theo cách tự nhiên của tôi đã lan rộng trong cộng đồng sức khỏe toàn diện đang đà mở rộng vào thời điểm đó. Mọi người đều kinh ngạc trước phép màu đã xảy ra. Là người tiên phong trong lĩnh vực sức khỏe tự nhiên và cũng là một bác sĩ y khoa, tôi cảm thấy quan trọng là mình đã chứng minh được những gì có thể.

Đến khi tôi phát hiện một khối u nữa trong vú của mình năm thập kỷ sau đó, tôi tự hỏi liệu mình có nên thử một lần nữa chữa lành nó bằng cách cũ hay không. Tuy nhiên, cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều từ độ ấy. Cơ thể tôi đã già hơn nhiều, cơ chế nhịn ăn nghiêm ngặt năm xưa sẽ khắc nghiệt hơn nhiều. Đồng thời, các phương pháp điều trị Tây y đã phát triển đáng kể, đặc biệt là đối với loại khối u mà tôi mắc phải. Tôi có thêm những lựa chọn, dù vẫn xâm lấn, nhưng nhẹ nhàng hơn và nhắm trúng đích hơn. Hơn cả là tôi còn đang bận rộn với nhiều dự án khác, chúng dùng sinh lực của tôi và đổi về cho tôi tinh chất sống.

Dù không hoàn toàn loại trừ ý tưởng chữa lành khối u một cách tự nhiên, tôi biết thể nào phương pháp này cũng sẽ hết sức nhọc công. Tôi cũng cảm thấy không cần phải công khai quá trình chữa bệnh của mình hay phải chia sẻ phép màu với người khác; tôi thấy lần bệnh tật này là chuyện hết sức riêng tư. Tôi không quá sợ hãi, nhưng tôi hiểu rõ càng quyết định nhanh chóng, cơ hội thành công của mình càng lớn. Tôi đã cầu xin mình nhận được chỉ dẫn, và thấy rằng những suy nghĩ cùng giấc mơ đứng về phía linh cảm của tôi: vào thời điểm đó và riêng với khối u đó, phương pháp Tây y là lựa chọn đúng đắn cho tôi.

Tuy nhiên, như thế không có nghĩa là tôi tự động đứng ngoài quá trình chữa lành của mình. Tôi đã hợp tác điều trị cùng một bác sĩ ung thư và một bác sĩ phẫu thuật. Chúng tôi cùng phối hợp để loại bỏ khối u. Họ phụ trách xạ trị và phẫu thuật cắt bỏ khối u. Tôi phụ trách việc hình dung tiến trình điều trị trong mình ra sao, và yêu bản thân để thúc đẩy sức khỏe.