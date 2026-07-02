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Sức khỏe

Nhập viện vì nhiễm cùng lúc 5 loại ký sinh trùng

  • Thứ năm, 2/7/2026 19:45 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nghi ngờ nhiễm ký sinh trùng vì ngứa da kéo dài, người phụ nữ tự uống 80 viên thuốc tẩy giun. Sau đó, bà nhập viện và được phát hiện nhiễm cùng lúc 5 loại ký sinh trùng.

Các nốt ban sần trên cơ thể người bệnh. Ảnh: BVCC.

Mới đây, các bác sĩ khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương, đã tiếp nhận bệnh nhân nữ 65 tuổi (trú tại Hải Phòng) trong tình trạng suy nhược cơ thể nghiêm trọng sau thời gian tự ý dùng thuốc điều trị ký sinh trùng không đúng cách.

Theo người bệnh, trước đó bà xuất hiện tình trạng ngứa rải rác trên da kèm các nốt sần. Nghi ngờ bản thân nhiễm ký sinh trùng, bà tự mua 80 viên thuốc chứa hoạt chất albendazole 200 mg để uống tại nhà mà không đi khám.

Tuy nhiên, các triệu chứng không thuyên giảm. Sau khi ngừng thuốc khoảng 20 ngày, bà mới đến bệnh viện thăm khám. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân đồng thời nhiễm 5 loại ký sinh trùng gồm sán máng, sán lá gan lớn, sán dây chó, giun đũa chó mèo và giun xoắn.

Sau quá trình điều trị, tình trạng ngứa da của người bệnh đã cải thiện. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc với liều cao trước đó khiến bà bị suy nhược nặng, mệt mỏi, chán ăn, mất ngủ và men gan tăng cao.

Bác sĩ chuyên khoa I Trần Phương Nam, Phó khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương, cho biết bệnh ký sinh trùng rất đa dạng, mỗi loại có phác đồ điều trị và thuốc đặc hiệu khác nhau. Việc tự ý dùng thuốc liều cao hoặc kéo dài không chỉ không mang lại hiệu quả mà còn có thể gây tổn thương gan, thận, làm bệnh diễn biến phức tạp và tăng chi phí điều trị.

Bác sĩ cũng lưu ý ngứa da không phải lúc nào cũng do ký sinh trùng gây ra. Đây có thể là biểu hiện của nhiều bệnh lý khác như viêm da, dị ứng, nấm da hoặc các bệnh về gan, thận. Vì vậy, người dân không nên tự chẩn đoán và tự mua thuốc điều trị khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Các chuyên gia khuyến cáo khi có các triệu chứng kéo dài như ngứa da, mệt mỏi hoặc nghi ngờ nhiễm ký sinh trùng, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, làm xét nghiệm và điều trị đúng phác đồ. Đồng thời, cần ăn chín uống sôi, giữ gìn vệ sinh cá nhân và tẩy giun định kỳ theo hướng dẫn của nhân viên y tế để phòng bệnh.

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